Путин назначил новые зарплаты, премии и поощрения главам Соцфонда и ФОМС

Например, при награждении орденами и медалями РФ размер премии составит пять зарплат

06 февраля 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о денежных выплатах главам Соцфонда и ФОМС, сообщает РИА Новости.

"Установить председателю Фонда пенсионного и социального страхования РФ и председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования ежемесячное денежное вознаграждение в размере 94 716 рублей", – говорится в документе.

Главы фондов будут получать и ежемесячное денежное поощрение в размере 2,7 зарплаты, а также ежеквартальное денежное поощрение в размере одной зарплаты.

Кроме того, они будут получать премии. При награждении орденами и медалями РФ, исключая юбилейные, премия может составить пять зарплат. Почётное звание и знаки отличия гарантируют дополнительно три зарплаты. Если поощрил президент – плюс две зарплаты, если правительство или ведомство – плюс одна зарплата.

Напомним, Социальный фонд возглавляет Сергей Чирков, а Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – Илья Баланин.