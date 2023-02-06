НОВОСТИОбщество

Путин назначил новые зарплаты, премии и поощрения главам Соцфонда и ФОМС

Например, при награждении орденами и медалями РФ размер премии составит пять зарплат

06 февраля 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о денежных выплатах главам Соцфонда и ФОМС, сообщает РИА Новости.

"Установить председателю Фонда пенсионного и социального страхования РФ и председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования ежемесячное денежное вознаграждение в размере 94 716 рублей", – говорится в документе.

Главы фондов будут получать и ежемесячное денежное поощрение в размере 2,7 зарплаты, а также ежеквартальное денежное поощрение в размере одной зарплаты.

Кроме того, они будут получать премии. При награждении орденами и медалями РФ, исключая юбилейные, премия может составить пять зарплат. Почётное звание и знаки отличия гарантируют дополнительно три зарплаты. Если поощрил президент – плюс две зарплаты, если правительство или ведомство – плюс одна зарплата.

Напомним, Социальный фонд возглавляет Сергей Чирков, а Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – Илья Баланин.

 

Комментарии 8

  • Такое ощущение, что тебе это снится, они на костях народа строят свое благополучие и это не капитализм, это феодализм.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Мы помним как оськина в разгар пандемии в Тайланд свалила
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Заслужили!!!!!
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Такие зарплаты и премии, это пир во время чумы. Значит нам пенсионерам, ничего не свети.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • у нас есть чума?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, У нас есть чума----а давно маску снял?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • -а давно маску снял? откуда я знаю про вашу маску
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, откуда я знаю про вашу маску----что,когда нет ответа-включай режим дурака,как это закономерно у вас ,вот только почему то вы не задумываетесь что возраст идет для всех одинаково и вы тоже станете пенсионерам с нищей пенсией
    07 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров