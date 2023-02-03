Барнаульцам назвали простой способ получить прибавку к зарплате

Мужчины чаще женщин просят повышения заработной платы

03 февраля 2023, 16:43, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле в 2022 году повышения зарплаты чаще добивались те, кто просил прибавку, сообщает SuperJob.

Социологи выяснили, что зарплату побольше просили 39% работающих. При этом мужчины обращались за прибавкой чаще женщин (42 и 28% соответственно).

Примечательно, что барнаульцы с доходом выше среднего прибавку просили чаще тех, кто зарабатывает меньше.

"Чаще всего просили 20% к окладам (26% от числа опрошенных, обращавшихся за прибавкой). Повышали же зарплату чаще всего на вдвое меньшую величину – 10% (о таком повышении рассказал каждый девятый)", – говорится в исследовании.

У 52% опрошенных переговоры о повышении зарплаты закончились ничем: чаще отказывали тем, кто просил роста на 5%.

Переговоры о повышении на 30% и больше чаще всего были успешными: 39% добились прибавки.

Опрос проведён с 3 по 31 января 2023 года среди представителей экономически активного населения Барнаула, имевших постоянную работу на протяжении года и более.