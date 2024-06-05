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Путин назначил Шойгу координатором работы в сфере ОПК

Бывший министр обороны будет решать разноплановые вопросы в этой отрасли

05 июня 2024, 08:33, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
Сергей Шойгу / Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу будет координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса, заявил Владимир Путин.

На совещании с членами правительства президент указал на необходимость решения разноплановых вопросов в ОПК – это и учет и рентабельность производства, и обеспечение поставок техники в Минобороны.

"Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", – цитирует Путина ТАСС.

В мае 2024 года возглавлявший с 2012-го Министерство обороны Сергей Шойгу покинул пост и занял кресло секретаря Совбеза. Это случилось после инаугурации Владимира Путина и формирования нового состава правительства. Министром военного ведомства, в свою очередь, стал Андрей Белоусов.

Владимир Путин Сергей Шойгу

Комментарии 11

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Гость

08:35:32 05-06-2024

Решала

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Гость

08:40:50 05-06-2024

Как отказать дорогому другу, от налаженных связях и потоках финансов.

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Гость

08:58:06 05-06-2024

А за координацию звезду Героя России дают?

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Гость

09:01:09 05-06-2024

В МО при нем не воровали

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Гость

09:17:15 05-06-2024

Гость (09:01:09 05-06-2024) В МО при нем не воровали... И в МЧС при нём тоже не воровали.

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гость

11:52:18 05-06-2024

Гость (09:01:09 05-06-2024) В МО при нем не воровали... а полтора миллионов комплектов военной формы мыши источили?

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Гость

09:09:51 05-06-2024

Смазал концовочку

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Гость

09:26:28 05-06-2024

Как раньше без координатора обходились? Не представляю!!!

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Гость

09:35:12 05-06-2024

Дело Женьки Васильевой живёт, и будет жить?

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для галочки

10:39:40 05-06-2024

безответственная должность

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Гость

23:54:40 06-06-2024

Уже накоординировал что ВС остались без современных новейших ьехнологий в нужном количестве от солдата до целого войска.

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