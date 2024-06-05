Путин назначил Шойгу координатором работы в сфере ОПК
Бывший министр обороны будет решать разноплановые вопросы в этой отрасли
05 июня 2024, 08:33, ИА Амител
Секретарь Совбеза Сергей Шойгу будет координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса, заявил Владимир Путин.
На совещании с членами правительства президент указал на необходимость решения разноплановых вопросов в ОПК – это и учет и рентабельность производства, и обеспечение поставок техники в Минобороны.
"Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", – цитирует Путина ТАСС.
В мае 2024 года возглавлявший с 2012-го Министерство обороны Сергей Шойгу покинул пост и занял кресло секретаря Совбеза. Это случилось после инаугурации Владимира Путина и формирования нового состава правительства. Министром военного ведомства, в свою очередь, стал Андрей Белоусов.
08:35:32 05-06-2024
Решала
08:40:50 05-06-2024
Как отказать дорогому другу, от налаженных связях и потоках финансов.
08:58:06 05-06-2024
А за координацию звезду Героя России дают?
09:01:09 05-06-2024
В МО при нем не воровали
09:17:15 05-06-2024
Гость (09:01:09 05-06-2024) В МО при нем не воровали... И в МЧС при нём тоже не воровали.
11:52:18 05-06-2024
Гость (09:01:09 05-06-2024) В МО при нем не воровали... а полтора миллионов комплектов военной формы мыши источили?
09:09:51 05-06-2024
Смазал концовочку
09:26:28 05-06-2024
Как раньше без координатора обходились? Не представляю!!!
09:35:12 05-06-2024
Дело Женьки Васильевой живёт, и будет жить?
10:39:40 05-06-2024
безответственная должность
23:54:40 06-06-2024
Уже накоординировал что ВС остались без современных новейших ьехнологий в нужном количестве от солдата до целого войска.