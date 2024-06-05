Путин назначил Шойгу координатором работы в сфере ОПК

Бывший министр обороны будет решать разноплановые вопросы в этой отрасли

05 июня 2024, 08:33, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу будет координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса, заявил Владимир Путин.

На совещании с членами правительства президент указал на необходимость решения разноплановых вопросов в ОПК – это и учет и рентабельность производства, и обеспечение поставок техники в Минобороны.

"Здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности", – цитирует Путина ТАСС.

В мае 2024 года возглавлявший с 2012-го Министерство обороны Сергей Шойгу покинул пост и занял кресло секретаря Совбеза. Это случилось после инаугурации Владимира Путина и формирования нового состава правительства. Министром военного ведомства, в свою очередь, стал Андрей Белоусов.