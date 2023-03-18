Путин назначил врио главы Смоленской области

Предыдущий руководитель покинул пост по собственному желанию

18 марта 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, сообщила пресс-служба Кремля.

В свою очередь, Алексея Островского освободили от должности главы региона по собственному желанию.

Анохин до этого занимал должность директора департамента регионального развития правительства России, а также был замгубернатора Смоленской области.

Он пообещал в течение месяца подготовить детальный план развития региона, а также пообещал уделить особое внимание социальному обеспечению мобилизованных и членов их семей.