Путин назначил врио главы Смоленской области
Предыдущий руководитель покинул пост по собственному желанию
18 марта 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, сообщила пресс-служба Кремля.
В свою очередь, Алексея Островского освободили от должности главы региона по собственному желанию.
Анохин до этого занимал должность директора департамента регионального развития правительства России, а также был замгубернатора Смоленской области.
Он пообещал в течение месяца подготовить детальный план развития региона, а также пообещал уделить особое внимание социальному обеспечению мобилизованных и членов их семей.
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