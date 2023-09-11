Спрос на потребкредиты подскочил на 20-50% после роста ключевой ставки

11 сентября 2023, 09:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Внеплановое повышение ключевой ставки ЦБ спровоцировало в России всплеск спроса на потребительские кредиты. В крупнейших банках выдачи займов увеличились в среднем на 20–50%, сообщила газета "Известия". Опрошенные amic.ru эксперты из Алтайского края считают, что люди поспешили в финансовые организации, чтобы успеть взять заем на старых условиях. Тем более что сейчас идут разговоры о возможном дополнительном повышении ключевой ставки. Однако в конечном итоге такая паника создает риски излишней закредитованности населения и может отразиться в целом на стабильности экономики. С чем это связано, разбирался amic.ru.

Рост ключевой ставки спровоцировал спрос на кредиты

Центробанк 15 августа после внепланового поднятия ключевой ставки до 12% годовых не исключил вероятности ее повышения в ближайшей перспективе. Такое решение регулятор примет в случае усиления проинфляционных рисков, писал "Интерфакс". В следующий раз вопрос об уровне ключевой ставки ЦБ рассмотрит на заседании совета директоров 15 сентября.

Учитывая, что такие корректировки напрямую влияют на ухудшение условий по банковским продуктам, многие россияне поспешили оформить крупные ссуды под старые проценты.

"Сейчас за кредитами в основном идут те, кто в принципе это планировал сделать в ближайшем будущем. Повышение ставок их подстегнуло к этому, тем более что у некоторых клиентов были предодобренные предложения. В банках тоже не дремлют и активно обзванивают таких клиентов, чтобы они успели оформить кредит на старых условиях. Но скоро эта паника закончится и после всплеска мы увидим спад", – говорит директор алтайского филиала "БКС. Мир инвестиций" Виталий Шульга.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг подчеркивает, что в России сейчас и без того довольно высокая закредитованность, а в нынешней ситуации она дополнительно возрастет.

"Ключевым фактором спроса на кредит являются доходы людей. Их чаще берут те, чьи доходы недостаточны для приобретения товаров, особенно длительного пользования. А рост ключевой ставки через ухудшение финансового состояния фирм приводит к стагнации или снижению доходов", – отмечает Ижболдин-Кронберг.

Но есть случаи, когда люди бегут в банк под влиянием эмоций, что многократно увеличивает риск невозврата и наступления соответствующих последствий, говорит кандидат экономических наук, финансовый директор ООО "Арсал" Артем Поломошнов.

"В такие моменты люди в значительно меньшей степени просчитывают свои возможности по возврату кредита и, скорее, надеются, что завтра станет хуже, высокая инфляция обесценит национальную валюту и это будет главным источником погашения кредита. Многое будет зависеть от того, насколько ЦБ и вся банковская система научились бороться с выдачей потенциально безнадежных кредитов во время кризиса 2008 года. Если научились, то незадачливых заемщиков система не должна пропустить, если же система не сработает, то мы снова получим кредитный пузырь, который лопнет. То есть сейчас наступил определенный стресс-тест для банковской системы. Чем это опасно – мы уже проходили", – сказал Артем Поломошнов.

Как закредитованность населения может сказаться на экономике?

Ижболдин-Кронберг отмечает, что у банков есть страховка от невозврата средств – залоги или гарантии по кредитам. У них есть многочисленные источники компенсации потерь, включая межбанковский рынок, акционеров и Центробанк как кредитор последней инстанции. В отличие от финансовых организаций, у физических лиц такой подушки безопасности нет и запаса прочности чаще всего тоже нет.

А вместе с тем взять сегодня кредит в банке не составляет большого труда, говорит Виталий Шульга. Особенно если речь идет о ранее одобренных предложениях. Финансовые организации зачастую готовы выдать большие суммы, основываясь на старой информации о доходах клиента.

"Человек где-то работал и подтверждал это в банке справкой о доходах. Спустя год или больше банки, основываясь на этих данных, предлагают ему кредит уже без проверки дохода. И зачастую с высокой нагрузкой. Но на этот момент заемщик уже может быть неплатежеспособным. Например, он зарабатывает в месяц 40 тысяч рублей, а платеж по кредиту равен 30 тысячам", – приводит пример Шульга.

В такой ситуации большая часть денег будет уходить на платежи и через какое-то время повлечет снижение потребительской активности, так как денег на потребление товаров и услуг практически не останется. Снижение спроса по цепочке приводит к проблемам у предприятий, у которых снижается выручка от реализации продукции. В результате падает уровень деловой активности и в конечном итоге растет угроза охлаждения в экономике со всеми вытекающими последствиями, отмечает Ижболдин-Кронберг.

"При этом ускоряется и рост безработицы. Ситуация опасная, когда мы сталкиваемся с естественным охлаждением и одновременно с девальвацией. В такой ситуации инфляция только продолжает расти. Этот момент нужно жестко регулировать контролирующим органам", – считает Виталий Шульга.