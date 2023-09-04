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Путин назвал генетику оружием страшной разрушительной силы

Он отметил, что важно не сделать развитие науки угрозой для человечества

04 сентября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал науку, которая может стать сильным оружием. Видеоролик с его заявлением опубликовал журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

"Говорят, что те, кто выйдут на первые позиции в области генетики, будут обладать оружием страшной разрушительной силы", – сказал Путин.

При этом он заявил, что важно не сделать науку угрозой для человечества. Путин заверил, что в России так не будет.

Владимир Путин Наука

Комментарии 6

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Гость

10:35:39 04-09-2023

в России так не будет --- наверное потому что не выйдем на первое место

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Гость

10:38:41 04-09-2023

Ключевое слово "Говорят"

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Гость

16:00:57 04-09-2023

Гость (10:38:41 04-09-2023) Ключевое слово "Говорят"... Помимо коронавируса можно сделать химеру покруче. Сознательно вряд ли кто будет вирус выпускать, но в результате случайной ошибки утечка может произойти. Лабораторий по миру сотни-тысячи, кто-нибудь да накосячит.

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Гость

10:46:12 04-09-2023

У него всё про оружие.

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Гость

11:14:48 04-09-2023

От оружия сейчас все зависит

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Гость

11:59:05 04-09-2023

Генетика продажная девка империализма.

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