Путин назвал генетику оружием страшной разрушительной силы

Он отметил, что важно не сделать развитие науки угрозой для человечества

04 сентября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал науку, которая может стать сильным оружием. Видеоролик с его заявлением опубликовал журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

"Говорят, что те, кто выйдут на первые позиции в области генетики, будут обладать оружием страшной разрушительной силы", – сказал Путин.

При этом он заявил, что важно не сделать науку угрозой для человечества. Путин заверил, что в России так не будет.