Путин назвал генетику оружием страшной разрушительной силы
Он отметил, что важно не сделать развитие науки угрозой для человечества
04 сентября 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин назвал науку, которая может стать сильным оружием. Видеоролик с его заявлением опубликовал журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
"Говорят, что те, кто выйдут на первые позиции в области генетики, будут обладать оружием страшной разрушительной силы", – сказал Путин.
При этом он заявил, что важно не сделать науку угрозой для человечества. Путин заверил, что в России так не будет.
10:35:39 04-09-2023
в России так не будет --- наверное потому что не выйдем на первое место
10:38:41 04-09-2023
Ключевое слово "Говорят"
16:00:57 04-09-2023
Гость (10:38:41 04-09-2023) Ключевое слово "Говорят"... Помимо коронавируса можно сделать химеру покруче. Сознательно вряд ли кто будет вирус выпускать, но в результате случайной ошибки утечка может произойти. Лабораторий по миру сотни-тысячи, кто-нибудь да накосячит.
10:46:12 04-09-2023
У него всё про оружие.
11:14:48 04-09-2023
От оружия сейчас все зависит
11:59:05 04-09-2023
Генетика продажная девка империализма.