Путин назвал недоумками противников России

В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям он сказал, что разнообразие наций в составе России делает страну только сильнее

19 мая 2023, 20:09, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал недоумками западных соперников США. Как сообщает газета "Известия", в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям он сказал, что разнообразие наций в составе России делает страну только сильнее.

"Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки", – заявил президент.

Глава государства добавил, что эти старания напрасны и не оправдают эффекта.

Ранее глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США "помогли" Украине, когда надавили на своих союзников с передачей снарядов с обеднённым ураном. Теперь их уничтожение привело к появлению радиоактивного облака.