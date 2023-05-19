Путин назвал недоумками противников России
В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям он сказал, что разнообразие наций в составе России делает страну только сильнее
19 мая 2023, 20:09, ИА Амител
Президент России Владимир Путин назвал недоумками западных соперников США. Как сообщает газета "Известия", в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям он сказал, что разнообразие наций в составе России делает страну только сильнее.
"Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки", – заявил президент.
Глава государства добавил, что эти старания напрасны и не оправдают эффекта.
Ранее глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США "помогли" Украине, когда надавили на своих союзников с передачей снарядов с обеднённым ураном. Теперь их уничтожение привело к появлению радиоактивного облака.
22:06:21 19-05-2023
Из рассказа получается 250 стран недоумки, а 6 государств доумки
09:42:49 20-05-2023
Гость (22:06:21 19-05-2023) Из рассказа получается 250 стран недоумки, а 6 государств до... Какие 250 стран вы имеете в виду?)
08:01:37 20-05-2023
Зато наше руководство- образец государственной мудрости. Результаты просто впечатляют...
18:17:29 20-05-2023
А какая страна на первом месте показывать пальцем не будем