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Путин назвал недоумками противников России

В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям он сказал, что разнообразие наций в составе России делает страну только сильнее

19 мая 2023, 20:09, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru
Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал недоумками западных соперников США. Как сообщает газета "Известия", в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям он сказал, что разнообразие наций в составе России делает страну только сильнее.

"Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки", – заявил президент.

Глава государства добавил, что эти старания напрасны и не оправдают эффекта. 

Ранее глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США "помогли" Украине, когда надавили на своих союзников с передачей снарядов с обеднённым ураном. Теперь их уничтожение привело к появлению радиоактивного облака.

Комментарии 4

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Гость

22:06:21 19-05-2023

Из рассказа получается 250 стран недоумки, а 6 государств доумки

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Гость

09:42:49 20-05-2023

Гость (22:06:21 19-05-2023) Из рассказа получается 250 стран недоумки, а 6 государств до... Какие 250 стран вы имеете в виду?)

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Гость

08:01:37 20-05-2023

Зато наше руководство- образец государственной мудрости. Результаты просто впечатляют...

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Гость

18:17:29 20-05-2023

А какая страна на первом месте показывать пальцем не будем

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