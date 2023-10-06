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Путин назвал одну из версий крушения самолета Пригожина

Глава СК доложил ему, что в телах нашли осколки гранаты

06 октября 2023, 00:40, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Президент России Владимир Путин назвал одну из версий крушения самолета, в котором находился Евгений Пригожин. Заявление он сделал на дискуссионном клубе "Валдай".

Путин заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил ему, что в телах погибших нашли осколки гранаты. 

"Внешнего воздействия не было", – сказал Путин.

Напомним, что бизнес-джет, в котором находился Евгений Пригожин, рухнул в Тверской области 23 августа. Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили в закрытом режиме.

крушение самолета катастрофа самолёт
Читайте также в сюжете: Гибель Евгения Пригожина

Комментарии 9

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Гость

03:36:40 06-10-2023

Высоко гранату кинули. Кто, не знаем. Но догадываемся...

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Гость

07:41:59 06-10-2023

Гость (03:36:40 06-10-2023) Высоко гранату кинули. Кто, не знаем. Но догадываемся... ... А внутри ее не могло быть? И не одна. Не допускаете этого? Лишь бы гадость ляпнуть по поводу и без.

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Гость

08:37:17 06-10-2023

Гость (03:36:40 06-10-2023) Высоко гранату кинули. Кто, не знаем. Но догадываемся... ... Придурок, ты типа так смешно пошутил? А ты не в курсе, что охрана у него была вооруженная, и чем именно она была вооружена доподлинно не известно? А ты не в курсе, что борт был частный и в качестве груза там могло быть что угодно?

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Гость

07:44:10 06-10-2023

В результате мятежа на территории России были сбиты 6 вертолётов и один самолет радиоэлектронной разведки с экипажем в 10 человек.Кто-то думает,что такое могло остаться безнаказанным?Внешнее или внутреннее воздействие на самолёт Пригожина и Уткина,это не имеет никакого значения.Неужели те двое не понимали такой простой вещи?

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Гость

09:36:53 06-10-2023

Гость (07:44:10 06-10-2023) В результате мятежа на территории России были сбиты 6 вертол... Очаровательная наивность... Наверное, в Деда Мороза до сих пор верите?

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Афиноген

09:56:45 06-10-2023

Гость (07:44:10 06-10-2023) В результате мятежа на территории России были сбиты 6 вертол... Вот только один вопросик -а по какой причине случился мятеж?Разве Пригожину на его должности чего то не хватало?

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Гость

11:45:14 06-10-2023

Гость (07:44:10 06-10-2023) В результате мятежа на территории России были сбиты 6 вертол... ну так наказывай по закону, а не по понятиям

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Гость

09:56:08 06-10-2023

даже в 90ые разборок такого масштаба не было. Уровень!

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Гость

20:44:20 07-10-2023

Как и всегда во всем свои преступления маскируют под самую омерзительную фигню. То ЧС, то несчастный случай, то самовозгорание, то самовзрывание или потопление, то непонятного происхождения хлопки и в таком духе.

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