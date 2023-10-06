Путин назвал одну из версий крушения самолета Пригожина
Глава СК доложил ему, что в телах нашли осколки гранаты
06 октября 2023, 00:40, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube
Президент России Владимир Путин назвал одну из версий крушения самолета, в котором находился Евгений Пригожин. Заявление он сделал на дискуссионном клубе "Валдай".
Путин заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил ему, что в телах погибших нашли осколки гранаты.
"Внешнего воздействия не было", – сказал Путин.
Напомним, что бизнес-джет, в котором находился Евгений Пригожин, рухнул в Тверской области 23 августа. Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили в закрытом режиме.
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03:36:40 06-10-2023
Высоко гранату кинули. Кто, не знаем. Но догадываемся...
07:41:59 06-10-2023
Гость (03:36:40 06-10-2023) Высоко гранату кинули. Кто, не знаем. Но догадываемся... ... А внутри ее не могло быть? И не одна. Не допускаете этого? Лишь бы гадость ляпнуть по поводу и без.
08:37:17 06-10-2023
Гость (03:36:40 06-10-2023) Высоко гранату кинули. Кто, не знаем. Но догадываемся... ... Придурок, ты типа так смешно пошутил? А ты не в курсе, что охрана у него была вооруженная, и чем именно она была вооружена доподлинно не известно? А ты не в курсе, что борт был частный и в качестве груза там могло быть что угодно?
07:44:10 06-10-2023
В результате мятежа на территории России были сбиты 6 вертолётов и один самолет радиоэлектронной разведки с экипажем в 10 человек.Кто-то думает,что такое могло остаться безнаказанным?Внешнее или внутреннее воздействие на самолёт Пригожина и Уткина,это не имеет никакого значения.Неужели те двое не понимали такой простой вещи?
09:36:53 06-10-2023
Гость (07:44:10 06-10-2023) В результате мятежа на территории России были сбиты 6 вертол... Очаровательная наивность... Наверное, в Деда Мороза до сих пор верите?
09:56:45 06-10-2023
Гость (07:44:10 06-10-2023) В результате мятежа на территории России были сбиты 6 вертол... Вот только один вопросик -а по какой причине случился мятеж?Разве Пригожину на его должности чего то не хватало?
11:45:14 06-10-2023
Гость (07:44:10 06-10-2023) В результате мятежа на территории России были сбиты 6 вертол... ну так наказывай по закону, а не по понятиям
09:56:08 06-10-2023
даже в 90ые разборок такого масштаба не было. Уровень!
20:44:20 07-10-2023
Как и всегда во всем свои преступления маскируют под самую омерзительную фигню. То ЧС, то несчастный случай, то самовозгорание, то самовзрывание или потопление, то непонятного происхождения хлопки и в таком духе.