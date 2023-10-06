Путин назвал одну из версий крушения самолета Пригожина

Глава СК доложил ему, что в телах нашли осколки гранаты

06 октября 2023, 00:40, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Президент России Владимир Путин назвал одну из версий крушения самолета, в котором находился Евгений Пригожин. Заявление он сделал на дискуссионном клубе "Валдай".

Путин заявил, что глава СК РФ Александр Бастрыкин доложил ему, что в телах погибших нашли осколки гранаты.

"Внешнего воздействия не было", – сказал Путин.

Напомним, что бизнес-джет, в котором находился Евгений Пригожин, рухнул в Тверской области 23 августа. Основателя ЧВК "Вагнер" похоронили в закрытом режиме.