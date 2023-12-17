Путин назвал полной чушью утверждения Байдена об интересе России к войне с НАТО

По его словам, это является лишь фигурой речи, для того чтобы Вашингтон мог обосновать свою политику на российском направлении

17 декабря 2023, 15:58, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал полной чушью утверждения американского лидера Джо Байдена о том, что Россия якобы заинтересована в войне с НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что и Байден это понимает. По его словам, это является лишь фигурой речи, для того чтобы Вашингтон мог обосновать свою политику на российском направлении.

Президент добавил, что США с учетом перспектив вряд ли так заинтересованы в нанесении стратегического поражения России, как они заявляют. Кроме того, Путин сомневается, что это находится в национальных интересах самих Соединенных Штатов.