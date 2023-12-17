Путин назвал полной чушью утверждения Байдена об интересе России к войне с НАТО
По его словам, это является лишь фигурой речи, для того чтобы Вашингтон мог обосновать свою политику на российском направлении
17 декабря 2023, 15:58, ИА Амител
Президент России Владимир Путин назвал полной чушью утверждения американского лидера Джо Байдена о том, что Россия якобы заинтересована в войне с НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин подчеркнул, что и Байден это понимает. По его словам, это является лишь фигурой речи, для того чтобы Вашингтон мог обосновать свою политику на российском направлении.
Президент добавил, что США с учетом перспектив вряд ли так заинтересованы в нанесении стратегического поражения России, как они заявляют. Кроме того, Путин сомневается, что это находится в национальных интересах самих Соединенных Штатов.
16:28:27 17-12-2023
Быстрее бы этот дедок Байден свалил,он старый ему уже скоро конец ,а хочет ядерной войнушки и апокалипсис для всех и для планеты.Ну сума спятил.
16:29:39 17-12-2023
Перспективы для США могут резко оказаться очень и очень плохими...И махом превратиться в очень плохую действительность...Но дедушке джо будет всё равно:он старенький.
17:08:10 17-12-2023
Украина обессилена, а все страны объединились, чтобы получить люлей.
18:12:43 18-12-2023
Вопрос первый. За что так не любят россию. Второй-Байден сам ничего не решает. За, или пнрнд его спиной сотни политиков.