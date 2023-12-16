Опубликован список "Команды Владимира Путина" на выборах
Нынешний президент будет баллотироваться как независимый кандидат
16 декабря 2023, 21:30, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Журналисты кремлевского пула РИА Новости опубликовали список "Команды Владимира Путина" на предстоящих президентских выборах.
В него вошли ведущая Юлия Барановская, председатель Народного Совета ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков, боец MMA Джефф Монсон, фигурист Евгений Плющенко, писатель Захар Прилепин и ряд других известных персон.
8 декабря Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. А 16-го числа стало известно, что он поучаствует в выборах как независимый кандидат. Пройдут выборы с 15 по 17 марта 2024 года.
21:41:21 16-12-2023
Весь список оэвучте Пусть люди его запомнют
06:40:42 17-12-2023
Гость (21:41:21 16-12-2023) Весь список оэвучте Пусть люди его запомнют ... Да запомним. В чем проблема? Артем Жога - чувак воюет с 14 года. Он местный. Его не устроили бандеровцы из Киева. Он сам русский, несмотря на фамилию, и русскую власть устанавливает. Кто тебе не нравится? Машков? Захар? Монсон? Так ты не молчи - выскажи свою обиду. Сможешь аргументировать свое неприятие - ок, ответим по пунктам. Если просто как баба «типа да они все сволочи» - просто проигнорируем.
07:24:51 17-12-2023
Гость (06:40:42 17-12-2023) Гость (21:41:21 16-12-2023) Весь список оэвучте Пусть... "Мы, Николай вторый"- опасное раздвоение личности...
08:37:30 17-12-2023
Гость (06:40:42 17-12-2023) Гость (21:41:21 16-12-2023) Весь список оэвучте Пусть... Какая Жога русская ?
12:29:51 17-12-2023
8 декабря Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. А 16-го числа стало известно, что он поучаствует в выборах как независимый кандидат. Пройдут они с 15 по 17 марта 2024 года.===================== Как много воды утечет до этой даты, а мир изменчивый и каждый день изменчивый, то кризис с яйцами....
12:46:54 17-12-2023
Эк рвёт у бандеровцев пятую точку.
13:58:02 17-12-2023
Гость (12:46:54 17-12-2023) Эк рвёт у бандеровцев пятую точку. ... Мимо, нормальные люди возмущаются: Еще 6 лет деградации. p.s. Не согласен - Назови 3 существенных достижений это власти за последние 6 лет. Такие чтоб перевесили повышение пенс.возраста, снижение уровня жизни и т.д.
13:59:47 17-12-2023
Да это вообще характерно для местных пабликов - все активно комментирующие здесь против действующего режима. Вслух ничего выплюнуть не могут, но минус поставят) вертел я вас всех на одном агрегате)
16:34:28 17-12-2023
Язык мой-враг мой.