НОВОСТИПолитика

Опубликован список "Команды Владимира Путина" на выборах

Нынешний президент будет баллотироваться как независимый кандидат

16 декабря 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Журналисты кремлевского пула РИА Новости опубликовали список "Команды Владимира Путина" на предстоящих президентских выборах.

В него вошли ведущая Юлия Барановская, председатель Народного Совета ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков, боец MMA Джефф Монсон, фигурист Евгений Плющенко, писатель Захар Прилепин и ряд других известных персон.

8 декабря Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. А 16-го числа стало известно, что он поучаствует в выборах как независимый кандидат. Пройдут выборы с 15 по 17 марта 2024 года.

Владимир Путин выборы

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

21:41:21 16-12-2023

Весь список оэвучте Пусть люди его запомнют

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:40:42 17-12-2023

Гость (21:41:21 16-12-2023) Весь список оэвучте Пусть люди его запомнют ... Да запомним. В чем проблема? Артем Жога - чувак воюет с 14 года. Он местный. Его не устроили бандеровцы из Киева. Он сам русский, несмотря на фамилию, и русскую власть устанавливает. Кто тебе не нравится? Машков? Захар? Монсон? Так ты не молчи - выскажи свою обиду. Сможешь аргументировать свое неприятие - ок, ответим по пунктам. Если просто как баба «типа да они все сволочи» - просто проигнорируем.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:24:51 17-12-2023

Гость (06:40:42 17-12-2023) Гость (21:41:21 16-12-2023) Весь список оэвучте Пусть... "Мы, Николай вторый"- опасное раздвоение личности...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:37:30 17-12-2023

Гость (06:40:42 17-12-2023) Гость (21:41:21 16-12-2023) Весь список оэвучте Пусть... Какая Жога русская ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:51 17-12-2023

8 декабря Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. А 16-го числа стало известно, что он поучаствует в выборах как независимый кандидат. Пройдут они с 15 по 17 марта 2024 года.===================== Как много воды утечет до этой даты, а мир изменчивый и каждый день изменчивый, то кризис с яйцами....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:54 17-12-2023

Эк рвёт у бандеровцев пятую точку.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:02 17-12-2023

Гость (12:46:54 17-12-2023) Эк рвёт у бандеровцев пятую точку. ... Мимо, нормальные люди возмущаются: Еще 6 лет деградации. p.s. Не согласен - Назови 3 существенных достижений это власти за последние 6 лет. Такие чтоб перевесили повышение пенс.возраста, снижение уровня жизни и т.д.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:47 17-12-2023

Да это вообще характерно для местных пабликов - все активно комментирующие здесь против действующего режима. Вслух ничего выплюнуть не могут, но минус поставят) вертел я вас всех на одном агрегате)

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

16:34:28 17-12-2023

Язык мой-враг мой.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров