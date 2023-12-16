Опубликован список "Команды Владимира Путина" на выборах

Нынешний президент будет баллотироваться как независимый кандидат

16 декабря 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Журналисты кремлевского пула РИА Новости опубликовали список "Команды Владимира Путина" на предстоящих президентских выборах.

В него вошли ведущая Юлия Барановская, председатель Народного Совета ДНР Артем Жога, актер Владимир Машков, боец MMA Джефф Монсон, фигурист Евгений Плющенко, писатель Захар Прилепин и ряд других известных персон.

8 декабря Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. А 16-го числа стало известно, что он поучаствует в выборах как независимый кандидат. Пройдут выборы с 15 по 17 марта 2024 года.