Путин назвал причину своей уверенности в победе России в конфликте на Украине

В ходе встречи с членами многодетных семей один из участников затронул тему спецоперации. Он уверен, что Россия сможет достигнуть её целей

01 июня 2023, 19:58, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Россия победит в конфликте на Украине, поскольку она отстаивает свои ценности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский президент Владимир Путин во время общения с многодетными семьями.

В ходе встречи с членами многодетных семей один из участников затронул тему спецоперации. Он уверен, что у России выйдет достигнуть её целей.

"Так и будет", – ответил Путин, добавив, что в этом "нет никаких сомнений", поскольку РФ защищает свою территорию и собственное население.