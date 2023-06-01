Путин назвал причину своей уверенности в победе России в конфликте на Украине
В ходе встречи с членами многодетных семей один из участников затронул тему спецоперации. Он уверен, что Россия сможет достигнуть её целей
01 июня 2023, 19:58, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Россия победит в конфликте на Украине, поскольку она отстаивает свои ценности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский президент Владимир Путин во время общения с многодетными семьями.
В ходе встречи с членами многодетных семей один из участников затронул тему спецоперации. Он уверен, что у России выйдет достигнуть её целей.
"Так и будет", – ответил Путин, добавив, что в этом "нет никаких сомнений", поскольку РФ защищает свою территорию и собственное население.
13:00:36 02-06-2023
А эти члены и тот член, без которого теперь избирком- разные люди?