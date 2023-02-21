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"Будем делать все для Победы". Главные цитаты Путина с послания Федеральному собранию

Выступление президента перед парламентариями длилось 1 час 45 минут

21 февраля 2023, 19:13, ИА Амител

21 февраля президент России Владимир Путин озвучил своё послание Федеральному собранию. Оно продлилось 1 час 45 минут. В ходе него глава государства затронул спецоперацию на Украине, экономическую ситуацию в стране, заявил о дополнительном увеличении МРОТ и отношениях со странами Запада. Amic.ru собрал главные цитаты главы государства с послания.

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Комментарии 4

  • А на какую дату у него в планинге победа записана ?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • До выборов хоть как надо, значит примерно еще год
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "Будем делать все для Победы" --- гиперзвуковые ракеты в большом количестве. И лучше надо было год назад
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А у ромы абрамовича спросили разрешения?
    22 февраля, Гость   Ответить
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