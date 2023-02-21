"Будем делать все для Победы". Главные цитаты Путина с послания Федеральному собранию

Выступление президента перед парламентариями длилось 1 час 45 минут

21 февраля 2023, 19:13, ИА Амител





























Цитаты Путина с послания Федеральному собранию

21 февраля президент России Владимир Путин озвучил своё послание Федеральному собранию. Оно продлилось 1 час 45 минут. В ходе него глава государства затронул спецоперацию на Украине, экономическую ситуацию в стране, заявил о дополнительном увеличении МРОТ и отношениях со странами Запада. Amic.ru собрал главные цитаты главы государства с послания.