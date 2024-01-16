Путин назвал придурками власти Украины из-за отказа от переговоров с Россией
Глава государства напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров
16 января 2024, 22:35, ИА Амител
Президент России Владимир Путин назвал придурками представителей властей Украины из-за отказа от переговоров с Москвой. Об этом он заявил на встрече с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина – сила России", сообщает "Лента.ру".
Путин отметил, что Россия не отказывалась от переговоров и на контактах в Стамбуле делегации от Москвы и Киева обо всем договорились. Кроме того, руководитель переговорной группы Украины Давид Арахамия поставил под договоренностями подпись.
Президент рассказал о просьбе украинских властей к Москве подать знак, что она настроена решить вопросы мирно. Как уточнил Путин, Украина попросила отвести войска от Киева, но после этого отказалась от договоренностей.
"Руководитель этой самой переговорной группы <…> сказал: "Да, мы были готовы. Мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин [Борис] Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности". Ну, придурки, нет?" – сказал Путин.
01:00:42 17-01-2024
Он все думает, придут челом бить? НЕ придут! Придется самим ножками до Львова. А там и дальшее...
07:14:47 17-01-2024
Андрей (01:00:42 17-01-2024) Он все думает, придут челом бить? НЕ придут! Придется самим ... Он не думает так, никто не надеется что они сами придут мир просить. Их могут американцы заставить.
03:48:45 17-01-2024
- "Ну, придурки, нет?" – сказал Путин." ================ Раньше так Владимир Владимирович не выражался. Как будто подменили.
06:00:21 17-01-2024
Премьера Бориса Джонсона послушались потому что в Англии одна из лучших демократий мира? )
12:10:15 17-01-2024
Гость (06:00:21 17-01-2024) Премьера Бориса Джонсона послушались потому что в Англии одн... Еще в 2013 году, за полгода до майдана, на Украину прибыли западные "консультанты" цветных революций, а западные ЧВК ввозили заранее оружие и организовывали и направляли в нужное русло майдан. Ага, взяли так Джонсоны и Байдены и отказались от геополитического проекта, реализовываемого в долгую.
12:27:31 17-01-2024
Гость (12:10:15 17-01-2024) Еще в 2013 году, за полгода до майдана, на Украину прибыли з... Гость, что тебя так волнует майданы в Украине? Ты лучше проведи аналитику у нас, почему яйца взлетели и не падают, почему подмосковные города замерзают....?
12:35:25 17-01-2024
Гость (12:27:31 17-01-2024) Гость, что тебя так волнует майданы в Украине? Ты лучше пров... Цены на яйца взлетели из-за сговора производителей и, одновременно, уничтожения значительного поголовья птицы в европейской части страны из-за "птичьего" гриппа (к слову, ранее цены на яйца в РФ были в 3-10 раз ниже чем других странах, боюсь, что отчасти повышение было неизбежным). Коммунальные аварии всегда случаются, даже в США, на которых молится либерастня. Европейскую часть страны в этом году накрыли морозы, которые бывают раз в 10-20 лет, логично, что на этом фоне вскрылись все слабые места. Аварии были и раньше (вспомните наш Славгород - таких Славгородов по стране полно, просто более мягкие предыдущие зимы не приводили к таким последствиям даже в случае аварий).
12:38:48 17-01-2024
Гость (12:27:31 17-01-2024) Гость, что тебя так волнует майданы в Украине? Ты лучше пров... Волнуют потому, почему американцев волновало размещение ракет СССР на Кубе, что вызвало Карибский кризис. Россия же не раскачивает подполье в Мексике или Канаде, не проводит там переворотов, не накачивает оружием. Так почему США поступают зеркально? Если честно, жалко Украину и украинцев, среди них 90% обычные люди из СССР с родственниками в России. Жалко что их использовали западные политтехнологи
06:15:01 17-01-2024
Лучше бы не обязывался, а пенсионный возраст вернул и льготы донорам.
07:03:53 17-01-2024
Гость (06:15:01 17-01-2024) Лучше бы не обязывался, а пенсионный возраст вернул и льготы... Не обзывался наверное...
06:26:03 17-01-2024
А кто-то уже на минских соглашениях попался.
07:17:02 17-01-2024
"Кто как обзывается,то так и называется(В.В.Путин)
07:53:29 17-01-2024
Гость (07:17:02 17-01-2024) "Кто как обзывается,то так и называется(В.В.Путин)... Он задал вопрос. Если нет, то они так не называются
07:55:40 17-01-2024
Ну, придурки, нет? --- Так еще неизвестно. По итогам будет видно. Они надеются на победу
11:07:24 17-01-2024
Я давно говорил, и теперь повторю- Украины как таковой нет в будущем. Украиной будет называться то, что теперь Киевская, Полтавская и Черкасская области. Ну, может быть, Черкасская тоже. Весь юго-восток от Одессы и Николаева, Херсонская область, Запорожье, и всё вверх весь Донбасс до Черниговской области включительно отойдёт к РФ. Полякам достанется всё от линии Винницы и Ровно на запад. Хай живе вільна Україна!
12:37:20 17-01-2024
Гость (11:07:24 17-01-2024) Я давно говорил, и теперь повторю- Украины как таковой нет в... забавно будет смотреть на вас всех через несколько лет)как вы все переобуваться будете)
12:50:03 17-01-2024
Гость (12:37:20 17-01-2024) забавно будет смотреть на вас всех через несколько лет)как в... Если вы будете через несколько лет. Такая обстановка
13:13:51 17-01-2024
Гость (12:37:20 17-01-2024) забавно будет смотреть на вас всех через несколько лет)как в... Эта категория без ветрила в голове вмиг переобуется и это сделает тот самый телевизор.
14:09:11 17-01-2024
Гость (12:37:20 17-01-2024) забавно будет смотреть на вас всех через несколько лет)как в... Я это говорил задолго до СВО на одном местном популярном барыжном ресурсе. Там же я предсказал события, последовавшие за выступлением кастрюлеголовых ещё в 2013 году и долгую войну в Донбассе. До сего момента я кругом оказывался прав. Так что не я переобуюсь, а Вас переобуют. В тапочки. Белые.
16:30:55 17-01-2024
Гость (14:09:11 17-01-2024) Я это говорил задолго до СВО на одном местном популярном бар... Два года, а твои предсказания не сбываются. Прибереги себе тапочки товарищ.
17:07:22 17-01-2024
Гость (14:09:11 17-01-2024) Я это говорил задолго до СВО на одном местном популярном бар... Головобольных в Барнауле с каждым уже днем все больше и больше. В клинику Эрдмана! Срочно!
17:21:54 17-01-2024
Гость (12:37:20 17-01-2024) забавно будет смотреть на вас всех через несколько лет)как в... Забавно будет посмотреть на твою безымянную могилу на украине или в Польше, куда ты трусливо убежишь от русского солдата.
15:38:38 17-01-2024
Гость (11:07:24 17-01-2024) Я давно говорил, и теперь повторю- Украины как таковой нет в... В связи с чем полякам что-то достанется?Потому что гиена? )
17:20:01 17-01-2024
Украина это окраина России. Поэтому искусственное образование с искусственным языком перестанет существовать в силу объективных причин.