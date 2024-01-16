Путин назвал придурками власти Украины из-за отказа от переговоров с Россией

Глава государства напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров

16 января 2024, 22:35, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал придурками представителей властей Украины из-за отказа от переговоров с Москвой. Об этом он заявил на встрече с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина – сила России", сообщает "Лента.ру".

Путин отметил, что Россия не отказывалась от переговоров и на контактах в Стамбуле делегации от Москвы и Киева обо всем договорились. Кроме того, руководитель переговорной группы Украины Давид Арахамия поставил под договоренностями подпись.

Президент рассказал о просьбе украинских властей к Москве подать знак, что она настроена решить вопросы мирно. Как уточнил Путин, Украина попросила отвести войска от Киева, но после этого отказалась от договоренностей.

"Руководитель этой самой переговорной группы <…> сказал: "Да, мы были готовы. Мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин [Борис] Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности". Ну, придурки, нет?" – сказал Путин.