Путин назвал приоритетную цель спецоперации

Глава государства подчеркнул, что российские войска ускорили наступление на территории ДНР и ЛНР

05 сентября 2024, 17:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Освобождение Донбасса является приоритетной целью России в специальной военной операции на Украине. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что российские войска ускорили наступление на территории ДНР и ЛНР. Украинские попытки остановить продвижение Вооруженных сил РФ провалились.

Отдельно Путин высказался о цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По словам президента, она заключалась в том, чтобы российская сторона начала "нервничать".