Путин назвал себя таким же пехотинцем, как и все

Президент отметил, что в этом смысле все россияне находятся в одинаковом положении

21 августа 2024, 07:14, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что считает себя таким же пехотинцем, как и все другие, кто отстаивает интересы Родины, в том числе в зоне спецоперации. Как сообщает ТАСС, об этом российский лидер сказал в ответ на слова главы Чечни Рамзана Кадырова.

Российскому лидеру представляли военнослужащих в Российском университете спецназа в Гудермесе. Во время общения с президентом Кадыров сказал, что бойцы полностью экипированы и снабжены требуемой для выполнения задач техникой. Он подчеркнул, что в этом нет его заслуги. Он снова назвал себя "пехотинцем".

"Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении", — сказа президент в ответ.

Напомним, что в 2015 году Кадыров уже называл себя "пехотинцем Путина". Тогда он комментировал слухи о якобы возникших разногласиях между ним и федеральными силовыми структурами. Впоследствии он неоднократно повторял эту фразу.