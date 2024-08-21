Путин назвал себя таким же пехотинцем, как и все
Президент отметил, что в этом смысле все россияне находятся в одинаковом положении
21 августа 2024, 07:14, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что считает себя таким же пехотинцем, как и все другие, кто отстаивает интересы Родины, в том числе в зоне спецоперации. Как сообщает ТАСС, об этом российский лидер сказал в ответ на слова главы Чечни Рамзана Кадырова.
Российскому лидеру представляли военнослужащих в Российском университете спецназа в Гудермесе. Во время общения с президентом Кадыров сказал, что бойцы полностью экипированы и снабжены требуемой для выполнения задач техникой. Он подчеркнул, что в этом нет его заслуги. Он снова назвал себя "пехотинцем".
"Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении", — сказа президент в ответ.
Напомним, что в 2015 году Кадыров уже называл себя "пехотинцем Путина". Тогда он комментировал слухи о якобы возникших разногласиях между ним и федеральными силовыми структурами. Впоследствии он неоднократно повторял эту фразу.
08:04:07 21-08-2024
Слова слова слова...
Всё одинаковы, да не все в одинаковом!?...
Сто раз сказав "морковка" во рту слаще не станет! ©
Одними уговорами с народом ближе не станешь!
10:17:02 21-08-2024
Президент является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами.
10:24:25 21-08-2024
И вот он кстати тоже на пенсии, а работает не щадя себя