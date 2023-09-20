Путин назвал стратегической задачей своевременное вооружение войск СВО

Президент подчеркнул, что потребности в вооружениях армии значительно увеличиваются

20 сентября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленной комиссии заявил, что стратегическая задача – своевременное и полное обеспечение вооружением войск, задействованных в спецоперации. Как сообщает РИА Новости, он предложил участникам совещания изучить выполнение графика поставок, а также определить приоритеты на следующий год.

Президент подчеркнул, что потребности в вооружениях армии значительно увеличиваются. Он предложил рассмотреть ход работы над проектом госпрограммы вооружений до 2034 года, поскольку следует "заглядывать за горизонт".

"Уже не раз отмечал, что это один из ключевых документов стратегического планирования, который имеет принципиальное, определяющее значение для укрепления обороноспособности и безопасности России", – сказал Путин, отметив, что сейчас появились и новые факторы.

Предприятия ОПК, как подчеркнул глава государства, должны активнее развивать мощности. При этом следует внедрять новые технологии, а также уделять внимание качеству военной продукции.

Также Путин заметил, что в России следует повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО.