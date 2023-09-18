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Путин: Россия выдержала санкционное давление

Президент подчеркнул, что этап восстановления экономики России завершен

18 сентября 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru
Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в российской экономике по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов. Об этом он сказал на совещании по проекту бюджета на 2024-2026 годы, сообщает РИА Новости.

Во встрече приняли участие представители экономического блока правительства, руководство ЦБ и президентской администрации. В ходе совещания Путин подчеркнул, что этап восстановления экономики России завершен. По его словам, страна выдержала санкционное давление.

"Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная. Хотел бы сразу сказать, что по ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов", – сказал глава государства.

Путин также напомнил, что по ряду оценок по итогам года ожидалось снижение ВВП. После этого прогноз скорректировали – до +1,2% ВВП. По факту экономика страны уже преодолела эту планку, и к концу года рост может составить 2,5-2,8%.

Экономика Владимир Путин санкции

Комментарии 9

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Как, опять?

20:40:16 18-09-2023

Этап восстановления отечественной экономики завершен? Бакс уже снова по 60 руб? УАЗ Патриот по 1,2 млн? Двушка в новостройках - от 2 млн.руб? Или это только у кооператива Озеро экономика восстановилась?

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Гость

20:44:57 18-09-2023

Себя успокаивает ?

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Гость

22:05:24 18-09-2023

Пора признать экономику лженаукой. Она так и не может объяснить, как при постоянном экономическом росте происходит неуклонное снижение уровня жизни.

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Гость

11:42:50 19-09-2023

Гость (22:05:24 18-09-2023) Пора признать экономику лженаукой. Она так и не может объясн... Читайте Ленина, он еще 100 лет назад объяснил ваш вопрос. Посмотрите список форбс и доходы элит, у них рост неоспоримый.

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Гость

22:34:29 18-09-2023

серьезно?

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Гость

05:55:33 19-09-2023

Просто у нас так развита экономика.Думали что будет хуже.Оно и стало хуже,но те так сильно как думали раньше.Главное выдержка.

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Гость

11:49:33 19-09-2023

Если один человек заработал 1 млрд руб., а миллион человек потеряли по 900 руб. То статистика зафиксирует рост.

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Гость

12:38:36 19-09-2023

Он в какой стране живет то? Или Россия для него это всё то что в пределах третьего транспортного кольца? И ведь переизберут, с результатом 115%

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Гость

01:01:29 20-09-2023

Оптимист и говорит быстрее всего с подачи неолиберального шобла. Рост менее 1% это в пределах погрешности и не о чем не говорит. Роста уровня жизни и благосостояния народа нет значит экономика падает.

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