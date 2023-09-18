Путин: Россия выдержала санкционное давление

Президент подчеркнул, что этап восстановления экономики России завершен

18 сентября 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в российской экономике по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов. Об этом он сказал на совещании по проекту бюджета на 2024-2026 годы, сообщает РИА Новости.

Во встрече приняли участие представители экономического блока правительства, руководство ЦБ и президентской администрации. В ходе совещания Путин подчеркнул, что этап восстановления экономики России завершен. По его словам, страна выдержала санкционное давление.

"Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная. Хотел бы сразу сказать, что по ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов", – сказал глава государства.

Путин также напомнил, что по ряду оценок по итогам года ожидалось снижение ВВП. После этого прогноз скорректировали – до +1,2% ВВП. По факту экономика страны уже преодолела эту планку, и к концу года рост может составить 2,5-2,8%.