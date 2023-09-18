Путин: Россия выдержала санкционное давление
Президент подчеркнул, что этап восстановления экономики России завершен
18 сентября 2023, 20:29, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в российской экономике по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов. Об этом он сказал на совещании по проекту бюджета на 2024-2026 годы, сообщает РИА Новости.
Во встрече приняли участие представители экономического блока правительства, руководство ЦБ и президентской администрации. В ходе совещания Путин подчеркнул, что этап восстановления экономики России завершен. По его словам, страна выдержала санкционное давление.
"Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная. Хотел бы сразу сказать, что по ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов", – сказал глава государства.
Путин также напомнил, что по ряду оценок по итогам года ожидалось снижение ВВП. После этого прогноз скорректировали – до +1,2% ВВП. По факту экономика страны уже преодолела эту планку, и к концу года рост может составить 2,5-2,8%.
20:40:16 18-09-2023
Этап восстановления отечественной экономики завершен? Бакс уже снова по 60 руб? УАЗ Патриот по 1,2 млн? Двушка в новостройках - от 2 млн.руб? Или это только у кооператива Озеро экономика восстановилась?
20:44:57 18-09-2023
Себя успокаивает ?
22:05:24 18-09-2023
Пора признать экономику лженаукой. Она так и не может объяснить, как при постоянном экономическом росте происходит неуклонное снижение уровня жизни.
11:42:50 19-09-2023
Гость (22:05:24 18-09-2023) Пора признать экономику лженаукой. Она так и не может объясн... Читайте Ленина, он еще 100 лет назад объяснил ваш вопрос. Посмотрите список форбс и доходы элит, у них рост неоспоримый.
22:34:29 18-09-2023
серьезно?
05:55:33 19-09-2023
Просто у нас так развита экономика.Думали что будет хуже.Оно и стало хуже,но те так сильно как думали раньше.Главное выдержка.
11:49:33 19-09-2023
Если один человек заработал 1 млрд руб., а миллион человек потеряли по 900 руб. То статистика зафиксирует рост.
12:38:36 19-09-2023
Он в какой стране живет то? Или Россия для него это всё то что в пределах третьего транспортного кольца? И ведь переизберут, с результатом 115%
01:01:29 20-09-2023
Оптимист и говорит быстрее всего с подачи неолиберального шобла. Рост менее 1% это в пределах погрешности и не о чем не говорит. Роста уровня жизни и благосостояния народа нет значит экономика падает.