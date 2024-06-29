Путин назвал своим упущением то, что в России нет женщин-губернаторов
По словам президента, по очень многим направлениям женщины демонстрируют блестящие результаты
29 июня 2024, 18:06, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин назвал отсутствие женщин-губернаторов в России своим упущением, сообщает РИА Новости.
"Каждому из нас нужно над собой работать, видимо, это и мое тоже упущение", – сказал он на встрече с выпускниками РАНХиГС.
Президент указал, что по очень многим направлениям женщины демонстрируют блестящие результаты и работают очень ответственно, а также подчеркнул необходимость уделить внимание более активному их участию в управлении.
19:05:32 29-06-2024
Тогда пусть назначит Сардану Авксентьеву губернатором Якутии, если нет, тогда Алтайского края.
20:26:42 29-06-2024
Гость (19:05:32 29-06-2024) Тогда пусть назначит Сардану Авксентьеву губернатором Якутии... Не приведи Господь!
10:29:50 30-06-2024
Гость (20:26:42 29-06-2024) Не приведи Господь! ... Она хотя бы с собаками разрешит вопрос!
11:22:12 30-06-2024
Гость (10:29:50 30-06-2024) Она хотя бы с собаками разрешит вопрос!... съест?
02:37:28 30-06-2024
Гость (19:05:32 29-06-2024) Тогда пусть назначит Сардану Авксентьеву губернатором Якутии... Да ты тогда сразу кого-нибудь из иноагентов советуй…
21:07:29 29-06-2024
Ничего страшного, предлагаю назначить Мишель Обаму президентом США. Чего на губернаторов размениваться.
22:10:21 29-06-2024
Бабам место на кухне.
Такое мое мнение.
00:32:08 30-06-2024
Из серии: ""Баба тоже человек "
Нам Матвиенки и не рожавшей Голиковой, за глаза.
09:22:25 30-06-2024
Не надо этих тупоголовых существ, пусть лучше суп варят.
11:08:43 30-06-2024
У самой известной женщины землячке множество металлических наград оттягивают грудь.
11:24:58 30-06-2024
Старые бабы уже в маразме, а у молодых вечные проблемы - то беременна, то муж загулял, то дети заболели....Когда им о работе думать?
13:01:11 30-06-2024
Ну в ХМАО Комарова губернаторствовала много лет, с месяц как перестала. Так местные что-то в восторге не были.