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Путин назвал своим упущением то, что в России нет женщин-губернаторов

По словам президента, по очень многим направлениям женщины демонстрируют блестящие результаты

29 июня 2024, 18:06, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал отсутствие женщин-губернаторов в России своим упущением, сообщает РИА Новости.

"Каждому из нас нужно над собой работать, видимо, это и мое тоже упущение", – сказал он на встрече с выпускниками РАНХиГС.

Президент указал, что по очень многим направлениям женщины демонстрируют блестящие результаты и работают очень ответственно, а также подчеркнул необходимость уделить внимание более активному их участию в управлении.

Владимир Путин Политика

Комментарии 12

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Гость

19:05:32 29-06-2024

Тогда пусть назначит Сардану Авксентьеву губернатором Якутии, если нет, тогда Алтайского края.

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Гость

20:26:42 29-06-2024

Гость (19:05:32 29-06-2024) Тогда пусть назначит Сардану Авксентьеву губернатором Якутии... Не приведи Господь!

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Гость

10:29:50 30-06-2024

Гость (20:26:42 29-06-2024) Не приведи Господь! ... Она хотя бы с собаками разрешит вопрос!

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Гость

11:22:12 30-06-2024

Гость (10:29:50 30-06-2024) Она хотя бы с собаками разрешит вопрос!... съест?

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Гость

02:37:28 30-06-2024

Гость (19:05:32 29-06-2024) Тогда пусть назначит Сардану Авксентьеву губернатором Якутии... Да ты тогда сразу кого-нибудь из иноагентов советуй…

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Олег

21:07:29 29-06-2024

Ничего страшного, предлагаю назначить Мишель Обаму президентом США. Чего на губернаторов размениваться.

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Musik

22:10:21 29-06-2024

Бабам место на кухне.
Такое мое мнение.

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Гость

00:32:08 30-06-2024

Из серии: ""Баба тоже человек "
Нам Матвиенки и не рожавшей Голиковой, за глаза.

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Дима

09:22:25 30-06-2024

Не надо этих тупоголовых существ, пусть лучше суп варят.

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Гость

11:08:43 30-06-2024

У самой известной женщины землячке множество металлических наград оттягивают грудь.

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Гость

11:24:58 30-06-2024

Старые бабы уже в маразме, а у молодых вечные проблемы - то беременна, то муж загулял, то дети заболели....Когда им о работе думать?

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Роман

13:01:11 30-06-2024

Ну в ХМАО Комарова губернаторствовала много лет, с месяц как перестала. Так местные что-то в восторге не были.

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