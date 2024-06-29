Путин назвал своим упущением то, что в России нет женщин-губернаторов

По словам президента, по очень многим направлениям женщины демонстрируют блестящие результаты

29 июня 2024, 18:06, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал отсутствие женщин-губернаторов в России своим упущением, сообщает РИА Новости.

"Каждому из нас нужно над собой работать, видимо, это и мое тоже упущение", – сказал он на встрече с выпускниками РАНХиГС.

Президент указал, что по очень многим направлениям женщины демонстрируют блестящие результаты и работают очень ответственно, а также подчеркнул необходимость уделить внимание более активному их участию в управлении.