Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой
Президент считает, что происшествие должно стать сигналом к окончанию конфликта
18 октября 2023, 17:57, ИА Амител
Удар по больнице в Газе является трагедией, которая должна стать сигналом к окончанию конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам его визита в Китай.
"Во всяком случае нужно сводить это дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров", – сказал президент.Напомним, что накануне больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. В Минздраве сектора заявляли, что в результате происшествия погибли свыше 500 человек, из которых большинство – женщины и дети.
МИД Палестины обвинил в ударе Израиль, тогда как в армии Израиля утверждают, что в больницу попала ракета палестинской группировки "Исламский джихад".
07:21:51 19-10-2023
в армии Израиля утверждают ---- неделю назад хвастались ударами, а сейчас уже говорят, это не мы. Что-то поменялось
10:10:06 19-10-2023
а по итогу запущенная хамасом ракета упала на стоянку возле больницы )
23:14:18 19-10-2023
Это геноцид палестинского народа а не трагедия. Почему БРИКС заткнулся и молчит вместо того чтобы применить воздействие к израилю.