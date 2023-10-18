Путин назвал удар по больнице в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой

Президент считает, что происшествие должно стать сигналом к окончанию конфликта

18 октября 2023, 17:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Удар по больнице в Газе является трагедией, которая должна стать сигналом к окончанию конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам его визита в Китай.

"Во всяком случае нужно сводить это дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров", – сказал президент.Напомним, что накануне больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась удару. В Минздраве сектора заявляли, что в результате происшествия погибли свыше 500 человек, из которых большинство – женщины и дети.

МИД Палестины обвинил в ударе Израиль, тогда как в армии Израиля утверждают, что в больницу попала ракета палестинской группировки "Исламский джихад".