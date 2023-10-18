Люди в разных странах пытаются штурмовать здания консульства Израиля и США. Полиция разгоняет протестующих cлезоточивым газом и водометами

18 октября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: Tass

Тысячи разгневанных людей вышли на митинги к посольству Израиля в Турции, Ливане, Тунисе, Иордане, США и других уголках мира после ракетного удара по больнице в секторе Газа. В местах проведения акций вспыхнули беспорядки. Полиция разгоняет протестующих с помощью водометов, слезоточивого и перцового газа. Подробнее о том, что происходит, читайте на amic.ru.

Что произошло в секторе Газа и кто нанес этот ракетный удар?

17 октября ракетный удар был нанесен по больнице в секторе Газа, где в этот момент находились сотни пациентов. В правительстве Палестины сообщили, что жертвами атаки стали более 800 человек, большинство из которых женщины и дети, сообщают "Известия".

Откуда был нанесен удар по госпиталю, до сих пор не установлено. По данным телеканала Al Hadath, это мог быть результат удара со стороны израильских ВВС, пишет "Лента".

Израильская армия (ЦАХАЛ) перекладывает ответственность за атаку на больницу на группировку "Исламский джихад", которая признана террористической и запрещена в России. Израильские военные заявили, что в госпиталь попала одна из ракет, запущенных боевиками в сторону Израиля, сообщает "Коммерсант".

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в эфире телеканала Al Jazeera обвинил в этой трагедии США и призвал арабские и исламские нации осудить "ужасную бойню". Ливанское движение "Хезболла" также винит США в этой трагедии.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в честь жертв и отменил встречу с президентом США Джо Байденом, которая была запланирована на среду.

Что известно о протестах из-за ракетного удара по больнице в секторе Газа?

Сразу после появления информации о массовых жертвах в больнице среди гражданского населения протесты вспыхнули во многих арабских странах. В Стамбуле толпа попыталась атаковать консульство Израиля, бросая в здание яйца и обстреливая его фейерверками, был сожжен израильский флаг. Протестующие смогли прорваться на территорию консульства, сообщил Telegram-канал Baza. В ответ полиция применила перцовый газ.

В Иордании тысячи людей также попытались штурмовать посольство Израиля. Правоохранители преградили им путь.

Протесты также прошли у посольства США в Бейруте, где протестующие пытались приблизиться к зданию. По ним применили слезоточивый газ и водометы, пишет РБК. Акции протеста также прошли в Иране, Сирии, Марокко, Тунисе, пишут "Известия".

Люди также выразили свой протест перед посольствами Великобритании и Франции в Тегеране, крича "Смерть Франции и Англии!" и швыряя яйца в здание французской дипмиссии.

Международная реакция не заставила себя долго ждать. Весь арабский мир осудил ракетный удар. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество остановить "невиданную жестокость" в палестинском анклаве. Совет национальной безопасности Израиля сразу же призвал своих граждан покинуть Турцию из-за опасности терактов.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии назвало атаку на больницу в Газе "отвратительным преступлением" со стороны Израиля, в то время как Министерство иностранных дел Египта призвало Израиль "немедленно прекратить политику коллективного наказания в отношении жителей сектора Газа".