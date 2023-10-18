Из-за удара по больнице в Газе вспыхнули протесты по всему миру. Все, что известно
Люди в разных странах пытаются штурмовать здания консульства Израиля и США. Полиция разгоняет протестующих cлезоточивым газом и водометами
18 октября 2023, 11:15, ИА Амител
Тысячи разгневанных людей вышли на митинги к посольству Израиля в Турции, Ливане, Тунисе, Иордане, США и других уголках мира после ракетного удара по больнице в секторе Газа. В местах проведения акций вспыхнули беспорядки. Полиция разгоняет протестующих с помощью водометов, слезоточивого и перцового газа. Подробнее о том, что происходит, читайте на amic.ru.
Что произошло в секторе Газа и кто нанес этот ракетный удар?
17 октября ракетный удар был нанесен по больнице в секторе Газа, где в этот момент находились сотни пациентов. В правительстве Палестины сообщили, что жертвами атаки стали более 800 человек, большинство из которых женщины и дети, сообщают "Известия".
Откуда был нанесен удар по госпиталю, до сих пор не установлено. По данным телеканала Al Hadath, это мог быть результат удара со стороны израильских ВВС, пишет "Лента".
Израильская армия (ЦАХАЛ) перекладывает ответственность за атаку на больницу на группировку "Исламский джихад", которая признана террористической и запрещена в России. Израильские военные заявили, что в госпиталь попала одна из ракет, запущенных боевиками в сторону Израиля, сообщает "Коммерсант".
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в эфире телеканала Al Jazeera обвинил в этой трагедии США и призвал арабские и исламские нации осудить "ужасную бойню". Ливанское движение "Хезболла" также винит США в этой трагедии.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в честь жертв и отменил встречу с президентом США Джо Байденом, которая была запланирована на среду.
Что известно о протестах из-за ракетного удара по больнице в секторе Газа?
Сразу после появления информации о массовых жертвах в больнице среди гражданского населения протесты вспыхнули во многих арабских странах. В Стамбуле толпа попыталась атаковать консульство Израиля, бросая в здание яйца и обстреливая его фейерверками, был сожжен израильский флаг. Протестующие смогли прорваться на территорию консульства, сообщил Telegram-канал Baza. В ответ полиция применила перцовый газ.
В Иордании тысячи людей также попытались штурмовать посольство Израиля. Правоохранители преградили им путь.
Протесты также прошли у посольства США в Бейруте, где протестующие пытались приблизиться к зданию. По ним применили слезоточивый газ и водометы, пишет РБК. Акции протеста также прошли в Иране, Сирии, Марокко, Тунисе, пишут "Известия".
Люди также выразили свой протест перед посольствами Великобритании и Франции в Тегеране, крича "Смерть Франции и Англии!" и швыряя яйца в здание французской дипмиссии.
Международная реакция не заставила себя долго ждать. Весь арабский мир осудил ракетный удар. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество остановить "невиданную жестокость" в палестинском анклаве. Совет национальной безопасности Израиля сразу же призвал своих граждан покинуть Турцию из-за опасности терактов.
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии назвало атаку на больницу в Газе "отвратительным преступлением" со стороны Израиля, в то время как Министерство иностранных дел Египта призвало Израиль "немедленно прекратить политику коллективного наказания в отношении жителей сектора Газа".
11:49:28 18-10-2023
вспыхнули протесты по всему миру - так уж и по всему? заметьте в нашей стране нет никаких волнений по данному случаю
12:02:00 18-10-2023
Гость (11:49:28 18-10-2023) вспыхнули протесты по всему миру - так уж и по всему? заметь... Это же пресса. Надо же раздуть всё до мирового масштаба.
12:14:52 18-10-2023
Гость (11:49:28 18-10-2023) вспыхнули протесты по всему миру - так уж и по всему? заметь... И даже на землях РамзанАхматовича тишина.
12:12:49 18-10-2023
Полиция разгоняет протестующих cлезоточивым газом и водометами --- демократично
13:33:23 18-10-2023
Тоже интересно, у нас мусульман раз в 10 больше, чем в Палестине, неужели не сочувствуют? Кадыров же может организовать хоть несколько человек к посольству Израиля чисто с безобидными плакатами "Нет войне!"?
13:40:59 18-10-2023
Гость (13:33:23 18-10-2023) Тоже интересно, у нас мусульман раз в 10 больше, чем в Палес... Кгхм... У нас за такие "безобидные" плакаты сажают) Эти несколько человек потом будут в суде доказывать, что они "не то имели в виду". И, кстати, а чего сами-то не выйдете? Почему надо мусульман вперед себя выпихивать?
13:57:26 18-10-2023
Гость (13:40:59 18-10-2023) Кгхм... У нас за такие "безобидные" плакаты сажают) Эти неск... ] Так выше новость, вышли мусульмане, у нас их много, вопрос, почему у нас не вышли? И плакат "Нет войне" в руках мусульманина у израильского посольства абсолютно однозначен. Да и врать про посадки за плакаты "Нет войне" не надо, только если еще что другое приписано и место выбрано не у посольства, поставляющего бандеровцам оружие, а другое. И то, максимум, беседа и административка. А плакаты "Нет войне, нет нацистам" у украинского и американского посольств только поприветствуются
14:44:49 18-10-2023
Гость (13:33:23 18-10-2023) Тоже интересно, у нас мусульман раз в 10 больше, чем в Палес... За этот плакат сейчас срок дают!