Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом

Москве необходим нейтральный и безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризация и денацификация

14 июня 2024, 18:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Украина должна для начала переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России: ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, а также отказаться от намерения вступить в НАТО. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с высокопоставленными чиновниками Министерства иностранных дел РФ.

"Как только Киев заявит о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно", – сказал Путин.

Президент также указал, что Москве необходим нейтральный и безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризация и денацификация. Это принципиальная позиция, с которой в 2022 году в ходе переговоров "все в целом согласились". Также при урегулировании должны быть обеспечены права русскоязычных граждан Украины, а также признаны новые территориальные реалии.