Путин не исключил введение уголовной ответственности за поджог травы и леса

Наказывать будут вне зависимости от суммы наступившего ущерба

21 июня 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не исключил возможности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой растительности и леса вне зависимости от наступившего ущерба. Как сообщает ТАСС, рассмотреть такую возможность он поручил в срок до 1 августа.

Также правительству поручили обеспечить оказание разовой финансовой помощи бюджетам Курганской и Свердловской областей на поддержку граждан, которые пострадали при пожарах весной этого года. Эта работа должна быть выполнена до 1 июля.

Кроме того, до 1 сентября правительству нужно рассмотреть вопрос о размещении на территории этих регионов подразделений "Авиалесоохраны", а до 1 июля решить вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований для завершения строительства и ввода в эксплуатацию пожарной части в 4-м микрорайоне города Курган.

Напомним, что в Алтайском крае сейчас бушует крупный лесной пожар в Егорьевском районе. К 21 июня его площадь выросла в два раза – до 7 тысяч гектаров. В тушении задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 256 человек личного состава и 100 единиц техники.