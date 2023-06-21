Путин не исключил введение уголовной ответственности за поджог травы и леса
Наказывать будут вне зависимости от суммы наступившего ущерба
21 июня 2023, 17:31, ИА Амител
Президент России Владимир Путин не исключил возможности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги сухой растительности и леса вне зависимости от наступившего ущерба. Как сообщает ТАСС, рассмотреть такую возможность он поручил в срок до 1 августа.
Также правительству поручили обеспечить оказание разовой финансовой помощи бюджетам Курганской и Свердловской областей на поддержку граждан, которые пострадали при пожарах весной этого года. Эта работа должна быть выполнена до 1 июля.
Кроме того, до 1 сентября правительству нужно рассмотреть вопрос о размещении на территории этих регионов подразделений "Авиалесоохраны", а до 1 июля решить вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований для завершения строительства и ввода в эксплуатацию пожарной части в 4-м микрорайоне города Курган.
Напомним, что в Алтайском крае сейчас бушует крупный лесной пожар в Егорьевском районе. К 21 июня его площадь выросла в два раза – до 7 тысяч гектаров. В тушении задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 256 человек личного состава и 100 единиц техники.
17:41:45 21-06-2023
А находить как будут поджигателей? Я-то только за, чтобы их жёстко наказывали за поджог. Столько леса губят, зверей, растений, люди страдают. Но как находить этих гадов?
18:48:15 21-06-2023
Поджигатели тн кто потом заходит и занимается заготовкой леса.
19:20:30 21-06-2023
странно, что это закон не был принят уже давно
20:13:45 21-06-2023
А чё, до этого можно было ? Только Президент своим Указом может запретить поджигать? Бред
20:13:54 21-06-2023
Как всегда опаздываем. За поджог всего и вся и не только исполнителей но и заказчиков и организаторов.
20:31:29 21-06-2023
Только захотеть и будут найдены поджигатели15
22:09:39 21-06-2023
Еще поджог аварийного фонда бы запретил...
06:23:49 22-06-2023
Запретить бы поджог памятников архитектуры в центре города...
12:57:04 22-06-2023
Кроме уголовки за поджог надо ввести уголовку для лесопользователей за ненадлежащее содержание леса. пример- кусок леса, ограниченный дорогой Бобровка-Рассказиза с одной стороны и протокой Оби с другой. Это всегда был светлый и чистый лес почти без лиственного подлеска. Теперь там продраться через поросль черёмухи, берёз и прочей дряни невозможно! кто так запустил лес?
14:05:28 22-06-2023
Гость (12:57:04 22-06-2023) Кроме уголовки за поджог надо ввести уголовку для лесопользо... Лес это не парк.