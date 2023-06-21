Площадь лесного пожара в Егорьевском районе выросла в два раза – до 7 тыс. гектаров

Приоритетное направление в настоящее время – защита от огня населенных пунктов

21 июня 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_altkray

Площадь лесного пожара в Егорьевском районе выросла до 7176 га, сообщает Минприроды Алтайского края в своем Telegram-канале.

"По последним данным мониторинга с воздуха, площадь пожара составляет 7176 га", – говорится в сообщении.

В тушении задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 256 человек личного состава и 100 единиц техники.

Контролирует ситуацию с воздуха вертолет Robinson. Также задействован самолет-амфибия Бе-200ЧС.

"Приоритетным направлением в настоящее время является защита от огня населенных пунктов. На помощь прибудут пожарные из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", – отметили в Минприроды.

Директор по лесному хозяйству холдинга "Алтайлес" Валерий Савин сообщил, что с утра 21 июня ситуация осложняется. Об этом рассказала в своем Telegram-канале пресс-секретарь холдинга Ольга Лисица.

"Есть опасности на всех фронтах – и со стороны поселка Новосоветского, и со стороны поселка Перешеечного. Отбиваем гарь, которая идет в Сростинское лесничество", – указал Савин.

Напомним, по данным на утро 21 июня площадь лесного пожара в Егорьевском районе выросла до 3400 га. То есть за день площадь возгорания увеличилась в два раза.