Площадь лесного пожара в Егорьевском районе выросла в два раза – до 7 тыс. гектаров
Приоритетное направление в настоящее время – защита от огня населенных пунктов
21 июня 2023, 17:00, ИА Амител
Площадь лесного пожара в Егорьевском районе выросла до 7176 га, сообщает Минприроды Алтайского края в своем Telegram-канале.
"По последним данным мониторинга с воздуха, площадь пожара составляет 7176 га", – говорится в сообщении.
В тушении задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 256 человек личного состава и 100 единиц техники.
Контролирует ситуацию с воздуха вертолет Robinson. Также задействован самолет-амфибия Бе-200ЧС.
"Приоритетным направлением в настоящее время является защита от огня населенных пунктов. На помощь прибудут пожарные из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", – отметили в Минприроды.
Директор по лесному хозяйству холдинга "Алтайлес" Валерий Савин сообщил, что с утра 21 июня ситуация осложняется. Об этом рассказала в своем Telegram-канале пресс-секретарь холдинга Ольга Лисица.
"Есть опасности на всех фронтах – и со стороны поселка Новосоветского, и со стороны поселка Перешеечного. Отбиваем гарь, которая идет в Сростинское лесничество", – указал Савин.
Напомним, по данным на утро 21 июня площадь лесного пожара в Егорьевском районе выросла до 3400 га. То есть за день площадь возгорания увеличилась в два раза.
17:28:44 21-06-2023
И где турецкие самолеты, которые помогут потушить этот пожар? Мы-то почему им помогали тушить лесные пожары, а нам кто поможет?