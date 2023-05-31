Путин не приедет в Индию на саммит ШОС
Встреча пройдёт в виртуальном формате
31 мая 2023, 17:16, ИА Амител
Президент России Владимир Путин не приедет 4 июля в Индию на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как сообщили в МИД Индии, 4 июля саммит Совета глав государств членов ШОС пройдёт в виртуальном формате.
Как сообщает издание The Hindu, одной из причин смены формата стало то, что из-за присутствия лидеров стран на саммите могли возникнуть "трудности с расписанием". Также Дели не получило окончательного подтверждения от лидеров, в том числе Китая и Пакистана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас прорабатываются разные варианты участия Путина в саммите ШОС, но в любом случае Россия будет представлена на должном уровне. Об этом сообщает ТАСС.
17:22:54 31-05-2023
Забоялся ?
19:29:50 31-05-2023
Что то испугался
19:48:32 31-05-2023
Смелое решение...
21:24:08 31-05-2023
Правильное решение. Берегите себя Владимир Владимирович. Вы нам нужны. Здоровья и терпения вам.
01:32:59 01-06-2023
И нахрена нужна такая организация в которой относятся друг к другу как собаки.
07:30:39 01-06-2023
Нехорошая новость
07:51:29 01-06-2023
ЕС-самая лучшая организация в мире.Там собачки друг у друга нюхают и единогласно облаивают других.Полностью сообразуясь европейскими ценностями.