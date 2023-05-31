Путин не приедет в Индию на саммит ШОС

Встреча пройдёт в виртуальном формате

31 мая 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не приедет 4 июля в Индию на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как сообщили в МИД Индии, 4 июля саммит Совета глав государств членов ШОС пройдёт в виртуальном формате.

Как сообщает издание The Hindu, одной из причин смены формата стало то, что из-за присутствия лидеров стран на саммите могли возникнуть "трудности с расписанием". Также Дели не получило окончательного подтверждения от лидеров, в том числе Китая и Пакистана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас прорабатываются разные варианты участия Путина в саммите ШОС, но в любом случае Россия будет представлена на должном уровне. Об этом сообщает ТАСС.