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Путин не приедет в Индию на саммит ШОС

Встреча пройдёт в виртуальном формате

31 мая 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не приедет 4 июля в Индию на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как сообщили в МИД Индии, 4 июля саммит Совета глав государств членов ШОС пройдёт в виртуальном формате.

Как сообщает издание The Hindu, одной из причин смены формата стало то, что из-за присутствия лидеров стран на саммите могли возникнуть "трудности с расписанием". Также Дели не получило окончательного подтверждения от лидеров, в том числе Китая и Пакистана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас прорабатываются разные варианты участия Путина в саммите ШОС, но в любом случае Россия будет представлена на должном уровне. Об этом сообщает ТАСС.

Комментарии 7

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Гость

17:22:54 31-05-2023

Забоялся ?

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Коля

19:29:50 31-05-2023

Что то испугался

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Гость

19:48:32 31-05-2023

Смелое решение...

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Да и правильно

21:24:08 31-05-2023

Правильное решение. Берегите себя Владимир Владимирович. Вы нам нужны. Здоровья и терпения вам.

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Гость

01:32:59 01-06-2023

И нахрена нужна такая организация в которой относятся друг к другу как собаки.

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Гость

07:30:39 01-06-2023

Нехорошая новость

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Гость

07:51:29 01-06-2023

ЕС-самая лучшая организация в мире.Там собачки друг у друга нюхают и единогласно облаивают других.Полностью сообразуясь европейскими ценностями.

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