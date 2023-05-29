Кто бился за Турцию? Почему оппозиция была не главным соперником Эрдогана на выборах

Эксперты оценили победу действующего лидера Турции и возможности "цветной революции" в стране

29 мая 2023, 20:27, ИА Амител

Фото: Валерий Шарифулин /ТАСС

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции сообщил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре на президентских выборах. Таким образом, нынешний глава государства сохранил за собой руководящий пост ещё на пятилетку. Не секрет, что за голосованием, проходившим 28 мая, с особым интересом наблюдали в России, поскольку особая позиция Анкары во многом даёт возможность нашей стране политически и экономически маневрировать в условиях западных санкций.

Второй тур проходил довольно драматично, как и первый. В нём были и взаимные обвинения кандидатов, судебные иски, а также выяснения отношений на кулаках непосредственно у избирательных урн. Над результатами турецких выборов, направлениями будущей внешней и внутренней турецкой политики, а также перспективами отношений Москвы и Анкары задумался журналист amic.ru Андрей Магас.

Где ошиблась оппозиция

По результатам обработки более 99% голосов Эрдоган набирает 52,16%, его соперник, депутат парламента Кемаль Кылычдароглу – 47,84%. Окончательные результаты голосования будут опубликованы в официальном бюллетене избиркома. Победитель в своём первом выступлении в качестве переизбранного президента, разумеется, поблагодарил своих избирателей, которым заявил, что второй тур завершён "с благосклонностью" турецкого народа за то, что он "подарил нам праздник демократии между двумя праздниками" – глава государства имел в виду как победу на выборах, так и очередную годовщину взятия турками Константинополя. Нетрудно догадаться, что обратился Эрдоган к своим сторонникам в Стамбуле – бывшем Константинополе.

Одним из первых последовало поздравление президента России Владимира Путина, заявившего, что победа Эрдогана стала результатом "самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики". Действительно, победивший лидер "Республиканского альянса" приложил немалые усилия для достижения успеха на фоне текущих проблем. Именно сложная экономическая ситуация и продолжающаяся ликвидация последствий разрушительного землетрясения, случившегося в феврале 2023 года, сильно подкосили рейтинг Эрдогана, считает политолог, доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

"Трудности в экономике, высокая инфляция и нанесённый февральским природным катаклизмом ущерб стали причиной того, что оппозиционный кандидат набрал довольно высокий процент голосов", – заявил он amic.ru.

Лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу до первого тура главный упор делал на интересы рядовых граждан, на сотрудничество с Европой и НАТО. Он усердно изображал из себя своего рода "анти-Эрдогана", даже несколько раз сделал выпады в адрес России, пообещав в интервью изданию Yeni Safak следовать введённым против нашей страны санкциям.

Однако ближе ко второму туру ситуация изменилась. Кылычдароглу вдруг стал превращаться в турецкого националиста, видимо, желая перетянуть на свою сторону сторонников Синана Огана, крайне правого политика, занявшего в первом туре третье место с 5,22% голосов.

Однако всё это не помогло. Как известно, перед вторым туром Синан Оган некоторое время колебался, кому отдать предпочтение, однако всё же выступил с призывом к своим сторонникам поддержать действующего президента.

По мнению редактора издания "МК в Турции" Яшара Ниязбаева, попытка лидера оппозиции перетянуть националистически настроенный электорат была довольно рискованной.

"Такой поворот мог смутить представителей партий, ориентированных на курдов (Народно-демократической партии и "Левой партии зелёных"), которым такая риторика чужда. Кроме того, среди сторонников Кылычдароглу немало "белых воротничков", также не разделяющих такие взгляды", – поделился он мнением с amic.ru. – Однако, учитывая, что во втором туре лидер оппозиции сумел немного сократить отставание, этот риск был вполне оправдан".

Кстати, некоторые представители оппозиции, в частности руководство националистической "Хорошей партии", заявили прессе, что причина поражения противостоявшего Эрдогану блока заключаются в том, что "лучшие игроки остались на скамейке запасных". Они имели в виду, что ставка была сделана на Кылычдароглу, хотя единым оппозиционным кандидатом могли стать такие сильные политики, как мэр Стамбула Экрем Имамоглу или мэр Анкары Мансур Яваш.

Возможен ли был "турецкий майдан"?

После выборов Эрдоган попытается исправить ситуацию в экономике и укрепить свою власть, убеждён Геворг Мирзаян.

"Нельзя исключать и посадок некоторых оппозиционеров", – предположил он.

По мнению политолога, руководителя Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова, отношения с США, неявно поддерживавших Кылычдароглу, будут развиваться в русле "тихой конфронтации".

Перед выборами некоторые российские наблюдатели, в частности депутат Госдумы Дмитрий Журавлёв, выражали беспокойство, что западные круги могут готовить в Турции т. н. "цветную революцию".

Дмитрий Родионов отмечает, что для реализации такого сценария в какой-либо мере необходимы три условия:

"Это согласие элит на смену власти, активная работа западных, прежде всего американских неправительственных организаций, усталость населения от действующей власти. Скажем, на Украине, когда одна группа свергла Януковича, его особо защищать никто и не вышел, похожая ситуация была и в других странах, где сработал данный вариант. В Турции западные НПО не были столь активны, а Эрдоган сумел сплотить своих сторонников, поэтому "цветной вариант" не был возможен", – пояснил политолог.

Он также не исключает, что оппозиция в Турции, возможно, изберёт другую тактику противостояния Эрдогану.

"Возможно, противники турецкого президента, в стране и на Западе, просто переждут эти пять лет его руководства. Ведь он всё-таки не является каким-то экзистенциальным барьером для совместного сосуществования Турции и коллективного Запада. Тем более что страна остаётся членом НАТО и по большому счёту участником большого западного проекта", – убеждён Родионов.

И снова "победил Путин"?

Некоторые крупные мировые СМИ с печалью сообщили своим читателям, что успех Эрдогана оказался на руку России. Так, американский журнал Newsweek опубликовал материал под заголовком "Путин одерживает победу на выборах в Турции".

"Победа Эрдогана рассматривается как хорошая новость для Путина, чьи отношения со многими мировыми лидерами стали напряжёнными, после того <....> как многие правительства сочли специальную военную операцию неоправданной и нарушающей международные нормы, что привело к быстрой ответной реакции и экономическим санкциям против Москвы", – говорится в материале издания.

Дмитрий Родионов напоминает, что в аналогичном ключе высказались также CNN и ряд других ведущих американских масс-медиа.

"Причём многие из них ещё до выборов заявляли, что победа Эрдогана станет успехом Путина. Не секрет, что Кылычдароглу и его окружение разгоняли тему вмешательства России в данные выборы. Они всеми силами пытались сделать Эрдогана "токсичным" кандидатом", – заметил эксперт.

Он также убеждён, что усиленное раскачивание оппозицией "российского вопроса" не принесло ожидаемого результата, поскольку большинство турецких граждан сегодня волнует экономический кризис в стране и проблема сирийских беженцев.

"Трудно сказать, сам ли Кылычдароглу акцентировал внимание на этой теме или с подачи американских кураторов, но позднее он даже пообещал закрыть формируемый с подачи Москвы турецкий газовый хаб, что было очевидной глупостью, – отмечает собеседник. Он указывает, что, несмотря на то, что Эрдоган – далеко не самый простой для России партнёр, всё-таки в сравнении с лидером оппозиции более предсказуем, к тому же отношения с ним у российских политиков уже сформировались".

Как считает Геворг Мирзаян, основной вектор развития российско-турецких отношений сохранится.