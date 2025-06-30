Путин: новые регионы должны выйти на средний по России уровень жизни к 2030 году

Для достижения этой цели понадобится заново построить или восстановить уже имеющиеся объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта

30 июня 2025, 22:24, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все задачи по развитию новых регионов РФ должны быть выполнены в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов страны Путин отметил, что все обозначенные задачи власти должны решить в полном объеме.

"К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей", - сказал Путин.

Путин указал на то, что для достижения этой цели понадобится заново построить или восстановить уже имеющиеся объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта. Кроме того, потребуется обеспечить развитие дорог, жилья, коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры.