Путин: новые регионы должны выйти на средний по России уровень жизни к 2030 году
Для достижения этой цели понадобится заново построить или восстановить уже имеющиеся объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта
30 июня 2025, 22:24, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин заявил, что все задачи по развитию новых регионов РФ должны быть выполнены в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов страны Путин отметил, что все обозначенные задачи власти должны решить в полном объеме.
"К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей", - сказал Путин.
Путин указал на то, что для достижения этой цели понадобится заново построить или восстановить уже имеющиеся объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта. Кроме того, потребуется обеспечить развитие дорог, жилья, коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры.
22:28:50 30-06-2025
А старые когда? Например, Алтайский край?
23:01:13 30-06-2025
Получается это всё исходя из итого, что он считает 70 т.р. маленькой зарплатой для студентов?
23:14:42 30-06-2025
Должны, но не обязаны.
01:52:26 01-07-2025
Т.е. там и здесь станет одинаково.
09:48:57 01-07-2025
Гость (01:52:26 01-07-2025) Т.е. там и здесь станет одинаково....
а ты смекаешь)))
02:19:55 01-07-2025
Новые регионы должны выйти на средний уровень старых регионов,все старые регионы имеют задолженность передгосударством и новые тоже туда надо загнать
07:16:14 01-07-2025
Виктор (02:19:55 01-07-2025) Новые регионы должны выйти на средний уровень старых регионо... Самое интересное-а откуда у государства появляются средства чтоб дотировать всю страну если оно не чего не производит?
05:25:57 01-07-2025
Я в детстве любил слушать сказки
08:34:13 01-07-2025
Какая добрая сказка, на ночь...
08:35:42 01-07-2025
Я тоже любил сказки. Сам себе их придумывал.
10:42:46 01-07-2025
Пессимист 2 (08:35:42 01-07-2025) Я тоже любил сказки. Сам себе их придумывал.... Теперь вы выросли и вам не надо придумывать сказки. Их вам придумают, а вы просто слушайте. Это же прекрасно - жить в сказке.