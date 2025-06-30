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Путин: новые регионы должны выйти на средний по России уровень жизни к 2030 году

Для достижения этой цели понадобится заново построить или восстановить уже имеющиеся объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта

30 июня 2025, 22:24, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все задачи по развитию новых регионов РФ должны быть выполнены в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости. 

Во время совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов страны Путин отметил, что все обозначенные задачи власти должны решить в полном объеме. 

"К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей", - сказал Путин.

Путин указал на то, что для достижения этой цели понадобится заново построить или восстановить уже имеющиеся объекты образования, культуры, здравоохранения и спорта. Кроме того, потребуется обеспечить развитие дорог, жилья, коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры.

Владимир Путин Политика

Комментарии 11

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Russkiy

22:28:50 30-06-2025

А старые когда? Например, Алтайский край?

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Гость

23:01:13 30-06-2025

Получается это всё исходя из итого, что он считает 70 т.р. маленькой зарплатой для студентов?

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Асса

23:14:42 30-06-2025

Должны, но не обязаны.

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Гость

01:52:26 01-07-2025

Т.е. там и здесь станет одинаково.

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Гость

09:48:57 01-07-2025

Гость (01:52:26 01-07-2025) Т.е. там и здесь станет одинаково....
а ты смекаешь)))

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Виктор

02:19:55 01-07-2025

Новые регионы должны выйти на средний уровень старых регионов,все старые регионы имеют задолженность передгосударством и новые тоже туда надо загнать

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гость

07:16:14 01-07-2025

Виктор (02:19:55 01-07-2025) Новые регионы должны выйти на средний уровень старых регионо... Самое интересное-а откуда у государства появляются средства чтоб дотировать всю страну если оно не чего не производит?

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пессимист

05:25:57 01-07-2025

Я в детстве любил слушать сказки

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Гость

08:34:13 01-07-2025

Какая добрая сказка, на ночь...

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Пессимист 2

08:35:42 01-07-2025

Я тоже любил сказки. Сам себе их придумывал.

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Гость

10:42:46 01-07-2025

Пессимист 2 (08:35:42 01-07-2025) Я тоже любил сказки. Сам себе их придумывал.... Теперь вы выросли и вам не надо придумывать сказки. Их вам придумают, а вы просто слушайте. Это же прекрасно - жить в сказке.

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