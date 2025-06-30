Ушаков: встреча Путина и Трампа возможна в любой момент

Но пока такое мероприятие не планируется

30 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в любой момент, но конкретных планов пока нет, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, это вопрос "на повестке дня имеется", однако пока не перешел в практическую плоскость.

"Но стороны имеют в виду так или иначе его поднять. Я думаю, что эта встреча вполне может состояться. Где и когда — сказать пока трудно, конечно. Это в любой момент может быть", — цитирует ТАСС дипломата.

Ранее в июне Дональд Трамп заявил, что хочет заключить сделку с Россией.