Ушаков: встреча Путина и Трампа возможна в любой момент
Но пока такое мероприятие не планируется
30 июня 2025, 13:40, ИА Амител
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в любой момент, но конкретных планов пока нет, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
По его словам, это вопрос "на повестке дня имеется", однако пока не перешел в практическую плоскость.
"Но стороны имеют в виду так или иначе его поднять. Я думаю, что эта встреча вполне может состояться. Где и когда — сказать пока трудно, конечно. Это в любой момент может быть", — цитирует ТАСС дипломата.
Ранее в июне Дональд Трамп заявил, что хочет заключить сделку с Россией.
14:46:52 30-06-2025
Ситуация идет не на дни а на секунды - быть или не быть.