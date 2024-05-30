Путин о завершении СВО: в конечном итоге все встанет на свои места

Мать-героиня, воспитывающая воспитывающая десять детей в Донецке, сказала, что в связи с обстановкой дети "не загадывают на будущее"

30 мая 2024, 21:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Kremlin.ru

Президент Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из ДНР, награжденной орденом "Родительская слава". Как сообщает РБК, российский лидер подчеркнул, что после окончания спецоперации "все встанет на свои места".

Мать-героиня Ирина Волга, воспитывающая совместно с супругом десять детей в Донецке, во время общения с главой государства сказала, что в связи с обстановкой ее дети "не загадывают на будущее", чем они хотят заниматься.

"Если бы мы знали в 2014 году, когда войдем в состав Российской Федерации, то легче было бы. И если бы мы знали, когда закончится специальная военная операция, то тоже легче было бы", – сказала Волга.

Путин заявил, что обязательно "так и будет", и в конечном счете "все встанет на свои места". Он подчеркнул, что ее дети найдут свои места – "в жизни, в деле".