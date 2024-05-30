Путин о завершении СВО: в конечном итоге все встанет на свои места
Мать-героиня, воспитывающая воспитывающая десять детей в Донецке, сказала, что в связи с обстановкой дети "не загадывают на будущее"
30 мая 2024, 21:45, ИА Амител
Президент Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из ДНР, награжденной орденом "Родительская слава". Как сообщает РБК, российский лидер подчеркнул, что после окончания спецоперации "все встанет на свои места".
Мать-героиня Ирина Волга, воспитывающая совместно с супругом десять детей в Донецке, во время общения с главой государства сказала, что в связи с обстановкой ее дети "не загадывают на будущее", чем они хотят заниматься.
"Если бы мы знали в 2014 году, когда войдем в состав Российской Федерации, то легче было бы. И если бы мы знали, когда закончится специальная военная операция, то тоже легче было бы", – сказала Волга.
Путин заявил, что обязательно "так и будет", и в конечном счете "все встанет на свои места". Он подчеркнул, что ее дети найдут свои места – "в жизни, в деле".
22:44:35 30-05-2024
все закончится когда зеленского посадят в тюрьму, когда все всушники сложат оружие и получат свои сроки.
когда байден уйдет с поста президента, когда штаты перестанут накачивать страну Х оружием.
вот тогда будет порядок
10:08:07 31-05-2024
Сантос (22:44:35 30-05-2024) все закончится когда зеленского посадят в тюрьму, когда все ... Очень наивно так думать. Уйдут одни, придут другие, А интерес отдельных классов общества останется.
13:02:45 31-05-2024
Сантос (22:44:35 30-05-2024) все закончится когда зеленского посадят в тюрьму, когда все ... Допустим Байден уйдет, а что вы будете делать с остальными 143 недружественными странами?
07:46:43 31-05-2024
дети найдут свои места --- не очень оптимистично
08:17:19 31-05-2024
Гость (07:46:43 31-05-2024) дети найдут свои места --- не очень оптимистично... А еще будет где ни будь СВО?
09:14:06 31-05-2024
Гость (08:17:19 31-05-2024) А еще будет где ни будь СВО?... Возможно будет! После признания нашим Правительством обратившейся к России за защитой Техасской народной республики!
12:54:07 31-05-2024
Гость (09:14:06 31-05-2024) Возможно будет! После признания нашим Правительством обратив... + Лондонского автономного округа и Парижской области
19:22:32 31-05-2024
Элен без ребят (12:54:07 31-05-2024) + Лондонского автономного округа и Парижской области... Элен, это какой то бред не сбыточный.