Владимир Путин дал интервью китайским журналистам. Главные тезисы
В интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа" Путин рассказал об отношениях с Китаем и переговорах с Украиной
15 мая 2024, 13:10, ИА Амител
Владимир Путин дал письменное интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа" в преддверии визита в КНР. Оно опубликовано на сайте Кремля. Amic.ru приводит главные тезисы президента из беседы с журналистами.
Об отношениях с Китаем
– Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться.
– Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента Российской Федерации.
– Важно, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. Их многоплановое развитие – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран.
Об экономическом партнерстве с Китаем
– За последние пять лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов. При этом более чем на 90% расчеты между нашими компаниями идут в национальных валютах. Двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней.
– Китай уже 13 лет занимает позицию нашего главного делового партнера, а Россия в 2023 году поднялась сразу на четвертое место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР.
– Будем стараться налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях. Разумеется, будем продолжать работать и над обеспечением для этого благоприятных правовых и организационных условий, над развитием транспортной и финансовой инфраструктуры.
О сотрудничестве с Китаем в сфере культуры
– Мы с председателем КНР Си Цзиньпином приняли решение об объявлении 2024 и 2025 годов "перекрестными" Годами культуры России и Китая, приурочив этот масштабный проект к празднованию 75-летия установления дипотношений между нашими странами. Программа мероприятий обещает быть красочной и богатой.
– Намерены содействовать развитию новых форматов. Среди них – Международный конкурс популярной песни "Интервидение". Китай выступает в качестве ключевого партнера этого проекта, направленного на приумножение и популяризацию национальных песенных школ.
О председательстве России в БРИКС
– Одна из основных целей российского председательства – органичная интеграция новых участников в БРИКС. Активно помогаем им встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества.
– Российскими ведомствами, деловыми и общественными кругами подготовлена весьма насыщенная повестка председательства. Речь идет о широком спектре областей для наращивания взаимодействия, среди которых финансы, сельское хозяйство, энергетика, интеллектуальная собственность, здравоохранение, образование и космос.
О Западе
– Ведомые США западные элиты отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие, отвергают формировавшиеся веками традиционные ценности. В попытках удержать свое глобальное доминирование они присвоили себе право указывать другим народам, с кем им можно дружить и сотрудничать, а с кем нельзя. Отказывают им в праве выбирать собственные модели развития. Не считаются с их суверенными интересами.
– При нашем активном участии были созданы и успешно функционируют независимые от Запада многосторонние объединения и механизмы, в основу деятельности которых положены принципы равенства, справедливости, открытости, уважения и взаимного учета интересов друг друга. Убедительными примерами такого взаимовыгодного сотрудничества являются Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, которые прочно утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка.
Урегулирование конфликта на Украине
– Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса.
– Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги – по достижению мира через отказ от преследования корыстных интересов и постоянного повышения градуса напряженности, через минимизацию негативного влияния конфликта на мировую экономику и стабильность глобальных промышленных цепочек поставок – развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдения норм международного права и Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи.
– Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы.
– Россия готова к переговорам, более того, мы вели эти переговоры. 15 апреля 2022 года в Стамбуле мы совместно с украинской делегацией подготовили проект будущего мирного соглашения с учетом требований украинской делегации, в том числе по вопросам обеспечения безопасности Украины в будущем.
Об экономике России
– Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан.
– Качественные изменения в экономике невозможны без устойчивого повышения уровня оплаты труда. Чтобы этого добиться, планируем наращивать производительность труда – за счет фронтального внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации, создания современных рабочих мест.
– Наш приоритет – подготовка современных кадров для сферы государственного, муниципального управления.
– Мы открыты для работы с партнерами во всем мире, среди которых и наш добрый сосед и надежный друг – Китай. Чтобы этого добиться, планируем наращивать производительность труда – за счет фронтального внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации, создания современных рабочих мест.
14:33:23 15-05-2024
Китайское руководство, Китай в целом боготворят Сталина за то что это он по сути создал Китай, создал китайскую правящую династию, создал китайский государственный банк!!!... Наши официальные лица думают, что закорешились с китайцами, записывают себе их в партнёры и даже в союзники... Но недоумевают когда Китай делает что-то не то по отношению к современной России...!? А причина проста как никогда. Пока наше руководство задвигает Сталина и его достижения как внутри России, так и по отношению к Китаю, и так же в мировом масштабе, прячет мавзолей на 9 мая...!!! Никогда Китай не будет к нам дружелюбным!... А скорее даже наоборот.
06:57:08 16-05-2024
Гость (14:33:23 15-05-2024) Китайское руководство, Китай в целом боготворят Сталина за т... Вижу архиценного геополитика в вашем лице! То есть по вашему Китаю память Сталина более дорога чем собственное выживание, которое выражается в союзе с Россией против США? Не, ну точно, вы - ГОЛОВА!!!!!
15:13:53 15-05-2024
А то, что Сталин был диктатором и загубил огромное количество нашего народа в лагерях, вас не смущает? и издевался притом над ним, народом. Одна коллективизация, голодомор чего стоят. Про репрессии 37-38 вообще умалчиваю. И войну, к которой он не готовился. Стыд и позор, что у нас такого человека боготворят и восхваляют. Палача и убийцу! На котором реки крови безвинно убиенных. И не только на нем. И на Хрущеве кстати тоже. А вы говорите задвигают. Правильно делают.
17:36:32 15-05-2024
гость (15:13:53 15-05-2024) А то, что Сталин был диктатором и загубил огромное количеств... Нет не смущает.
Потому что это перестрочный жупел, от Яковлева, Горбачева, Ельцина... И их предшественника Хрущёва! Который ради возвышения себя любимого, опорочил своего предшественника, потому как выше его по другому ни как не мог стать...! И между прочим на научном уровне историки это уже давно доказали, что все ваши страшилки это байки! При этом часть из них складно сочинённые на западе!
И вы до сих пор прибываете в этом обмане перестроичных 80-90-х годов! И все не можете расколдаваться!
Запад вообще не ожидал такого подарка от тех наших правителей которых я назвал выше!... Это для них было послание свыше!...
Один Хрущев сделал для нас больше, чем все спецслужбы Англии и Америки... Черчилль.
Эти дураки одели шинель Сталина и утонули в ней! Рокфеллер.
17:38:33 15-05-2024
гость (15:13:53 15-05-2024) А то, что Сталин был диктатором и загубил огромное количеств... Если бы не Сталин, нас бы давно уже не было.
17:58:43 15-05-2024
гость (15:13:53 15-05-2024) А то, что Сталин был диктатором и загубил огромное количеств... Хорошо что таких как я все больше, а таких как вы всё меньше.
Весь мир ждёт когда Россия вернётся к Социализму-Коммунизму...! На сво символика СССР во всю!
Одни эти дуболомы засели в центре, ещё с 90-х...! И назад теперь стыдно, столько лет советский союз поливали грязью... И по другому, по Капиталистически поняли что в тупик народ завели... И уходить не хочется, от кормушки отползать...
СССР это был пробный шар Социализма! Он не избежен!
Чем больше народу быстрее это поймет, тем быстрее народу станет легче жить!
07:00:28 16-05-2024
гость (15:13:53 15-05-2024) А то, что Сталин был диктатором и загубил огромное количеств... У вас примитивные представления, искаженные пропагандой западных стран и их местных марионеток типа Эльцина или Горбачева. К тому же вы совсем не знаете историю. Чего стоит один пассаж про то что Сталин не готовился к войне))) Вы хотя бы что то из научной историографии прочитайте. Если читать лень или не умеете, то на ютюбе масса роликов нормальных историков.
15:21:14 15-05-2024
Когда безвизовый режим будет с КИТАЕМ? Армения, Казахстан, Беларусь и куча других стран могут посещать Китай без виз. Чтобы россиянин посетил Китай только за визу нужно отдать 20 тысяч рублей в турагентстве. За семью из трех человек 60 тысяч нужно выложить. Это нормально?
16:02:27 15-05-2024
Гость (15:21:14 15-05-2024) Когда безвизовый режим будет с КИТАЕМ? Армения, Казахстан, Б... Поменьше заразы притащите
07:01:06 16-05-2024
Гость (15:21:14 15-05-2024) Когда безвизовый режим будет с КИТАЕМ? Армения, Казахстан, Б... А вот тут ваша правда. Это надо исправлять.
07:13:44 16-05-2024
Когда был жив СССР, то на коронованию прогрессивные страны прилетали в Москву.
08:52:43 16-05-2024
Гость (07:13:44 16-05-2024) Когда был жив СССР, то на коронованию прогрессивные страны п... на коронованию --- Простите, на что?