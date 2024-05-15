В интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа" Путин рассказал об отношениях с Китаем и переговорах с Украиной

15 мая 2024, 13:10, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин дал письменное интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа" в преддверии визита в КНР. Оно опубликовано на сайте Кремля. Amic.ru приводит главные тезисы президента из беседы с журналистами.

Об отношениях с Китаем

– Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться.

– Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента Российской Федерации.

– Важно, что современные российско-китайские связи независимы от идеологии и политической конъюнктуры. Их многоплановое развитие – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран.

Об экономическом партнерстве с Китаем

– За последние пять лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов. При этом более чем на 90% расчеты между нашими компаниями идут в национальных валютах. Двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней.

– Китай уже 13 лет занимает позицию нашего главного делового партнера, а Россия в 2023 году поднялась сразу на четвертое место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР.

– Будем стараться налаживать более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и в других инновационных отраслях. Разумеется, будем продолжать работать и над обеспечением для этого благоприятных правовых и организационных условий, над развитием транспортной и финансовой инфраструктуры.

О сотрудничестве с Китаем в сфере культуры

– Мы с председателем КНР Си Цзиньпином приняли решение об объявлении 2024 и 2025 годов "перекрестными" Годами культуры России и Китая, приурочив этот масштабный проект к празднованию 75-летия установления дипотношений между нашими странами. Программа мероприятий обещает быть красочной и богатой.

– Намерены содействовать развитию новых форматов. Среди них – Международный конкурс популярной песни "Интервидение". Китай выступает в качестве ключевого партнера этого проекта, направленного на приумножение и популяризацию национальных песенных школ.

О председательстве России в БРИКС

– Одна из основных целей российского председательства – органичная интеграция новых участников в БРИКС. Активно помогаем им встраиваться в наработанную сеть механизмов сотрудничества.

– Российскими ведомствами, деловыми и общественными кругами подготовлена весьма насыщенная повестка председательства. Речь идет о широком спектре областей для наращивания взаимодействия, среди которых финансы, сельское хозяйство, энергетика, интеллектуальная собственность, здравоохранение, образование и космос.

О Западе

– Ведомые США западные элиты отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие, отвергают формировавшиеся веками традиционные ценности. В попытках удержать свое глобальное доминирование они присвоили себе право указывать другим народам, с кем им можно дружить и сотрудничать, а с кем нельзя. Отказывают им в праве выбирать собственные модели развития. Не считаются с их суверенными интересами.

– При нашем активном участии были созданы и успешно функционируют независимые от Запада многосторонние объединения и механизмы, в основу деятельности которых положены принципы равенства, справедливости, открытости, уважения и взаимного учета интересов друг друга. Убедительными примерами такого взаимовыгодного сотрудничества являются Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, которые прочно утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка.

Урегулирование конфликта на Украине

– Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса.

– Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги – по достижению мира через отказ от преследования корыстных интересов и постоянного повышения градуса напряженности, через минимизацию негативного влияния конфликта на мировую экономику и стабильность глобальных промышленных цепочек поставок – развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдения норм международного права и Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи.

– Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы.

– Россия готова к переговорам, более того, мы вели эти переговоры. 15 апреля 2022 года в Стамбуле мы совместно с украинской делегацией подготовили проект будущего мирного соглашения с учетом требований украинской делегации, в том числе по вопросам обеспечения безопасности Украины в будущем.

Об экономике России

– Сегодня Россия входит в пятерку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан.

– Качественные изменения в экономике невозможны без устойчивого повышения уровня оплаты труда. Чтобы этого добиться, планируем наращивать производительность труда – за счет фронтального внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации, создания современных рабочих мест.

– Наш приоритет – подготовка современных кадров для сферы государственного, муниципального управления.

– Мы открыты для работы с партнерами во всем мире, среди которых и наш добрый сосед и надежный друг – Китай. Чтобы этого добиться, планируем наращивать производительность труда – за счет фронтального внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации, создания современных рабочих мест.