Путин обсудил с Генштабом сложности из-за БПЛА на одном из участков в зоне СВО
Глава государства заявил, что делает вывод о важности дронов из ежедневных контактов с военными, которые находятся "на передке"
02 февраля 2024, 22:05, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Источник: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что утром говорил с Генштабом о сложностях на одном из участков спецоперации, которые возникли из-за беспилотников. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал на встрече с участниками форума "Все для Победы!".
"Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами", – сказал Путин.Он добавил, что делает вывод о важности дронов из ежедневных контактов с военными, которые находятся "на передке".
01:05:40 03-02-2024
Че прозрел?????????Или умышленно пресек создание рода ВКС ВС РФ как БПЛА. Примеров в Мире масса их успехов в сражениях.Особенно израиль и США единокровные партнеры.