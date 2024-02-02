Путин обсудил с Генштабом сложности из-за БПЛА на одном из участков в зоне СВО

Глава государства заявил, что делает вывод о важности дронов из ежедневных контактов с военными, которые находятся "на передке"

02 февраля 2024, 22:05, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Источник: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что утром говорил с Генштабом о сложностях на одном из участков спецоперации, которые возникли из-за беспилотников. Как сообщает ТАСС, об этом он рассказал на встрече с участниками форума "Все для Победы!".

"Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами", – сказал Путин.Он добавил, что делает вывод о важности дронов из ежедневных контактов с военными, которые находятся "на передке".