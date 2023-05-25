Путин: "обвальный" сценарий для экономики России уже явно не сбудется

Он напомнил, что и российские, и зарубежные эксперты указывают на рост ВВП РФ

25 мая 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

"Обвальный" сценарий, который аналитики сулили России после начала спецоперации на Украине и санкций, уже явно не сбудется. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил на пленарной сессии Евразийского экономического форума. Он напомнил, что и российские, и зарубежные эксперты указывают на рост ВВП РФ.

"Напомню, что в ведущих экономиках Евросоюза эксперты показывают минус на текущий год. У нас сначала говорили +0,7%, теперь уже говорят +1,5%, а может к 2% будет", – заявил он.

Путин также отметил, что растёт и общий ВВП государств ЕАС, тогда как некоторые эксперты "за бугром" предсказывали полностью обвальный сценарий.

Глава государства также подчеркнул, что приводимые международными организациями цифры свидетельствуют о нисходящем тренде развития мощных центров мировой экономики.

Напомним, что в февральском послании парламенту Путин уже отмечал несовпадение прогнозов западных экспертов с реальностью. Тогда он подчёркивал, что по итогам 2022 года валовый продукт РФ упал на 2,1%, тогда как западные аналитики утверждали, что падение составит до 20%.