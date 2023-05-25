Путин: "обвальный" сценарий для экономики России уже явно не сбудется
Он напомнил, что и российские, и зарубежные эксперты указывают на рост ВВП РФ
25 мая 2023, 08:00, ИА Амител
"Обвальный" сценарий, который аналитики сулили России после начала спецоперации на Украине и санкций, уже явно не сбудется. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства выступил на пленарной сессии Евразийского экономического форума. Он напомнил, что и российские, и зарубежные эксперты указывают на рост ВВП РФ.
"Напомню, что в ведущих экономиках Евросоюза эксперты показывают минус на текущий год. У нас сначала говорили +0,7%, теперь уже говорят +1,5%, а может к 2% будет", – заявил он.
Путин также отметил, что растёт и общий ВВП государств ЕАС, тогда как некоторые эксперты "за бугром" предсказывали полностью обвальный сценарий.
Глава государства также подчеркнул, что приводимые международными организациями цифры свидетельствуют о нисходящем тренде развития мощных центров мировой экономики.
Напомним, что в февральском послании парламенту Путин уже отмечал несовпадение прогнозов западных экспертов с реальностью. Тогда он подчёркивал, что по итогам 2022 года валовый продукт РФ упал на 2,1%, тогда как западные аналитики утверждали, что падение составит до 20%.
08:08:29 25-05-2023
Знаете Владимир Владимирович, а мы вам верим
08:27:53 25-05-2023
Верим, надо верить, и будем очень сильно верить.... как бы на самом деле не было обратное.
08:34:38 25-05-2023
Значит все еще хуже
08:52:42 25-05-2023
Удивляться нечему, если знать что российские и зарубежные эксперты составляют свои прогнозы по данным Росстата.
09:14:42 25-05-2023
Соревнования по выжиманию рукой лимона, американец, француз и русский. Француз выжал 85% сока, американец 95%, Россию представлял работник статуправления, его результат 115%
09:14:52 25-05-2023
Разорившиеся отписались ))))
09:38:20 25-05-2023
Хорошая новость. Если правда
09:59:27 25-05-2023
Когда слышу "все по плану" "мы еще не начинали" или "все будет хорошо"- становится как-то тревожно...
10:39:06 25-05-2023
Ну насчет "мы еще не начинали" тут западенцы правильно делают что тревожатся. Дело в том что помимо всем видимой войны с Западом на военном и экономическом уровне, идёт невидимая обывателю война внутри страны, как говорит Хазин условно патриотов и либералами. Последние особенно плотно сидят в финансово-экономическом блоке во главе с независимым от государства центробанком и рычагов у них чтобы затормозить развитие и понизить благосостояния большинства предостаточно.
12:08:05 25-05-2023
Гость (10:39:06 25-05-2023) Ну насчет "мы еще не начинали" тут западенцы правильно делаю... Прекращайте транслировать нодовский бред про независимость Центробанка. Центробанк - отдельное юридическое лицо, кредитное учреждение верхнего уровня, имущество и уставной капитал которого находится в собственности государства. Управляется Центробанк председателем и членами совета директоров, которые назначаются Государственной Думой по представлению Президента.
12:32:30 25-05-2023
по представлению Президента --- получается или Президент не сказал, что не надо 300 миллиардов долларов в США держать, или не послушали. Но на терки внутри это похоже
13:27:08 25-05-2023
Гость (12:08:05 25-05-2023) Прекращайте транслировать нодовский бред про независимость Ц... И что из того что он управляется членами, которые назначаются? Вы не путайте формальности с реальной деятельностью. Правила для всех центробанков бреттон-вудской системы одни, центр управления один - МБРР (МБ, МВФ). И действует он на 2/3 против России, находясь при этом полностью в Конституционном и правовом поле. Благодаря ему мы половину заработанного отдаём Западу. Вы послушайте хотя бы Катасонова, который там работал 10 лет.
13:42:46 25-05-2023
Гость (13:27:08 25-05-2023) И что из того что он управляется членами, которые назначаютс... Вы вдумайтесь вообще в то что пишете. ВСЕ депутаты Госдумы нажали кнопку "ЗА" Набиуллину. В том числе и сам шизопредводитель Федоров.
14:50:05 25-05-2023
ВСЕ депутаты Госдумы нажали кнопку "ЗА" Набиуллину ---- не могли же депутаты что-то поиметь от размещения Набиулиной 300 млрд в США. Или могли?
15:24:33 25-05-2023
"ВСЕ депутаты Госдумы нажали кнопку "ЗА" Набиуллину. В том числе и сам шизопредводитель Федоров." ----- так это хорошо или плохо когда шизопредводители голосуют за Набиуллину? Вы, товарищ, определитесь)
19:48:36 25-05-2023
А куда еще ниже???? Мы и так на дне развтых и развивающихся стран по всем направлениям жизни и развития.
09:46:52 26-05-2023
Гость (19:48:36 25-05-2023) А куда еще ниже???? Мы и так на дне развтых и развивающихся ... Да, а еще мошенники миллионами воруют у наших пенсионеров