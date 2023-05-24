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Путин: Запад спровоцировал энергетический и продовольственный кризисы в мире

Глава государства отметил, что отдельные страны в попытке сохранить своё доминирование полностью игнорируют интересы и суверенитет остальных

24 мая 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru
Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что текущий энергетический и продовольственный кризисы вызваны действиями западных государств. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства сказал во время приветствия участников XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Путин отметил, что отдельные страны в попытке сохранить своё доминирование полностью игнорируют интересы и суверенитет остальных. Это сопровождается наращиванием военного потенциала, вмешательствам во внутренние дела.

Также глава государства подчеркнул, что страны Запада не пренебрегают попытками извлечь односторонние преимущества из сложившейся кризисной ситуации.

Владимир Путин

Комментарии 1

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пессимист

20:42:54 24-05-2023

Я знаю: кто спровоцировал кризис, но не скажу

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