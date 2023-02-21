Путин объяснил, куда уходили деньги из России, когда экономика была слабой

По словам президента, потребовались годы, чтобы сломать негативную тенденцию

21 февраля 2023, 17:41, ИА Амител

Фото: кадр из трансляции

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что экономика России после распада СССР оказалась в условиях хаоса.

"Примером служили западные страны. Советников было – пруд пруди. Казалось, достаточно просто копировать их модели. А что произошло в результате? Наша национальная экономика в значительной степени стала ориентированной именно на Запад, причём прежде всего как источник сырья. Причины этого тоже понятны – новый формирующийся российский бизнес был нацелен на извлечение прибыли, быстрой и лёгкой. А что её приносило? Продажа нефти, газа, металлов, леса", – указал Путин.

При этом, добавил он, практически никто не задумывался "вкладываться вдолгую", поэтому другие более сложные отрасли экономики развивались слабо.

В итоге, напомнил президент, капиталы крупного бизнеса начали утекать на Запад, вместо того чтобы в России тратиться на расширение производства, развитие технологий и создание новых рабочих мест.

"Капиталы тратились на зарубежные поместья, яхты, элитную недвижимость. Всё широким потоком уходило туда, в значительной степени вот на эти цели. А там, где богатства, там и дети, их образование, там их жизнь, их будущее", – подчеркнул Путин.

По его словам, чтобы сломать эту негативную тенденцию, потребовались годы, настройка налоговой системы и масштабные государственные инвестиции.