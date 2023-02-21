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Путин объяснил, куда уходили деньги из России, когда экономика была слабой

По словам президента, потребовались годы, чтобы сломать негативную тенденцию

21 февраля 2023, 17:41, ИА Амител

Фото: кадр из трансляции
Фото: кадр из трансляции

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что экономика России после распада СССР оказалась в условиях хаоса.

"Примером служили западные страны. Советников было – пруд пруди. Казалось, достаточно просто копировать их модели. А что произошло в результате? Наша национальная экономика в значительной степени стала ориентированной именно на Запад, причём прежде всего как источник сырья. Причины этого тоже понятны – новый формирующийся российский бизнес был нацелен на извлечение прибыли, быстрой и лёгкой. А что её приносило? Продажа нефти, газа, металлов, леса", – указал Путин.

При этом, добавил он, практически никто не задумывался "вкладываться вдолгую", поэтому другие более сложные отрасли экономики развивались слабо.

В итоге, напомнил президент, капиталы крупного бизнеса начали утекать на Запад, вместо того чтобы в России тратиться на расширение производства, развитие технологий и создание новых рабочих мест.

"Капиталы тратились на зарубежные поместья, яхты, элитную недвижимость. Всё широким потоком уходило туда, в значительной степени вот на эти цели. А там, где богатства, там и дети, их образование, там их жизнь, их будущее", – подчеркнул Путин.

По его словам, чтобы сломать эту негативную тенденцию, потребовались годы, настройка налоговой системы и масштабные государственные инвестиции.

"Мы достигли перемен", – добавил глава государства.

Читайте также в сюжете: Послание Путина Федеральному собранию - 2023

Комментарии 5

  • Там где богатство, там и дети и образование. Очень правильно сказано. Только почему то, не про членов правительства и прочих.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • "Капиталы тратились на зарубежные поместья, яхты, элитную недвижимость. Всё широким потоком уходило туда, в значительной степени вот на эти цели. А там, где богатства, там и дети, их образование, там их жизнь, их будущее", – подчеркнул Путин. ================================ Владимир Владимирович, народ об этом и другим порокам развития страны благим матом кричал вам, но вы двадцать два года не слышали и тут "жаренный петух" клюнул.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Создайте правовое государство, комфортные законы для бизнеса, душите монополии в зародыше и капилы потекут в нашу страну.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Ну так забери ворованные деньги у своих друзей и верни их народу.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • "Чиновники - это сословие, пожалуй, является наиболее развращенным морально. Среди них редко встречаются порядочные люди. Хищения, подлоги, превратное толкование законов — вот их ремесло. К несчастью, они-то и правят, и не только отдельные, наиболее крупные из них, но, в сущности, все, так как им всем известны все тонкости бюрократической системы. Они боятся введения правосудия, точных законов и искоренения хищений; они ненавидят тех, кто преследует взяточничество, и бегут их, как сова солнца. Они систематически порицают все мероприятия правительства и образуют собою кадры недовольных; но, не смея обнаружить причины своего недовольства, они выдают себя также за патриотов". Александр Бенкендорф о чиновниках, Из отчёта III отделения за 1827 г.
    22 февраля, Гость   Ответить
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