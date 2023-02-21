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Путин рассказал, кто разрушил Украину и превратил людей в "расходный материал"

Президент отметил, что западные элиты десятилетиями разрушали украинскую промышленность

21 февраля 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: кадр из трансляции
Фото: кадр из трансляции

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия не воюет с народом Украины.

"Россия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну – в политическом, военном, экономическом смысле. О людях никто не думал – их готовили на заклание и в конце концов превратили в расходный материал. Просто страшно об этом говорить", – отметил Путин.

Президент указал, что ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах.

"Десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства. Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенство", – добавил глава государства.

Также Путин заявил, что знал о планах Украины атаковать Донбасс и Крым.

Читайте также в сюжете: Послание Путина Федеральному собранию - 2023

Комментарии 10

  • Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенство... Да-да-да, именно там. Хе-хе
    21 февраля, Гость   Ответить
  • и кто же???
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Бандеровцы, ЦИПСОшники, за вами придут скоро. Пишите ещё.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Т.е. надо полагать, что приклеивание шилдика Москвич на китайские внедорожники это развитая промышленность?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Бандеровцы, это понятно, а ЦИПСОшники, это кто?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • за вами придут скоро ---- вставай с дивана и иди)))
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Если человек не разделяет точки зрения президента, значит он Бандеровец?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, за вами придут скоро. ..____________ Волков боятся, в лесу не срать
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Наверное те же кто разрушил СССР
    21 февраля, Гость   Ответить
  • ЦИПСО - центр информационно-психологических операций укронацистов.
    21 февраля, Гость   Ответить
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