Путин рассказал, кто разрушил Украину и превратил людей в "расходный материал"

Президент отметил, что западные элиты десятилетиями разрушали украинскую промышленность

21 февраля 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: кадр из трансляции

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия не воюет с народом Украины.

"Россия не воюет с народом Украины, народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну – в политическом, военном, экономическом смысле. О людях никто не думал – их готовили на заклание и в конце концов превратили в расходный материал. Просто страшно об этом говорить", – отметил Путин.

Президент указал, что ответственность за разжигание украинского конфликта полностью лежит на западных элитах.

"Десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства. Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенство", – добавил глава государства.

Также Путин заявил, что знал о планах Украины атаковать Донбасс и Крым.