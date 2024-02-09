НОВОСТИПолитика

Путин объяснил, почему Россия еще не достигла всех целей СВО

Он также рассказал, из каких стран больше всего наемников приезжает на Украину

09 февраля 2024, 06:39, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: кадр из видео
Владимир Путин / Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал причину, по которой пока еще не достигнуты цели СВО, сообщает РИА Новости.

"Россия пока не достигла целей СВО, потому что одна из них – это денацификация, что значит запрет всяческих неонацистских движений", – указал Путин.

Он также отметил, что на Украине сейчас много наемников воюет против России.

"Больше всего наемников из Польши, на втором месте – США, на третьем – Грузия", – рассказал президент России.

Владимир Путин и Такер Карлсон / Фото: кадр из видео

Путин назвал лишь один вариант, который есть у НАТО по Украине

А у России, подчеркнул глава государства, на данный момент есть цель – прекратить войну
НОВОСТИПолитика

Владимир Путин Политика украина

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

07:18:22 09-02-2024

"Не имей сто рублей, а имей сто друзей "

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров