Путин объяснил, почему Россия еще не достигла всех целей СВО

Он также рассказал, из каких стран больше всего наемников приезжает на Украину

09 февраля 2024, 06:39, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал причину, по которой пока еще не достигнуты цели СВО, сообщает РИА Новости.

"Россия пока не достигла целей СВО, потому что одна из них – это денацификация, что значит запрет всяческих неонацистских движений", – указал Путин.

Он также отметил, что на Украине сейчас много наемников воюет против России.