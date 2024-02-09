Путин объяснил, почему Россия еще не достигла всех целей СВО
Он также рассказал, из каких стран больше всего наемников приезжает на Украину
09 февраля 2024, 06:39, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: кадр из видео
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал причину, по которой пока еще не достигнуты цели СВО, сообщает РИА Новости.
"Россия пока не достигла целей СВО, потому что одна из них – это денацификация, что значит запрет всяческих неонацистских движений", – указал Путин.
Он также отметил, что на Украине сейчас много наемников воюет против России.
"Больше всего наемников из Польши, на втором месте – США, на третьем – Грузия", – рассказал президент России.
07:18:22 09-02-2024
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