Решение приняли для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей

22 ноября 2023, 21:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Решение приняли для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству поручили к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий.

Председателем оргкомитета Путин назначил вице-премьера Татьяну Голикову. Власти регионов будут содействовать кабмину.

Напомним, что сейчас в России продолжается Год педагога и наставника. Президент посвящает год той или иной теме с 2007 года.