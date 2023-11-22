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Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

Решение приняли для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей

22 ноября 2023, 21:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Решение приняли для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству поручили к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий.

Председателем оргкомитета Путин назначил вице-премьера Татьяну Голикову. Власти регионов будут содействовать кабмину.

Напомним, что сейчас в России продолжается Год педагога и наставника. Президент посвящает год той или иной теме с 2007 года.

Владимир Путин Россия

Комментарии 16

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Гость

21:41:21 22-11-2023

В прошлый раз когда он объявил год семьи. Он развелся !

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Гость

07:11:54 23-11-2023

Гость (21:41:21 22-11-2023) В прошлый раз когда он объявил год семьи. Он развелся !... Тоже сразу вспомнил. Ну так совпало. Но осадок остался

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Гость

07:13:07 23-11-2023

Вот бы денег молодым семьям выделили. А еще лучше квартиры

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Гость

07:29:27 23-11-2023

Гость (07:13:07 23-11-2023) Вот бы денег молодым семьям выделили. А еще лучше квартиры... А иолодым семьям останется только трахаться и всё

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Гость

09:12:12 23-11-2023

Гость (07:13:07 23-11-2023) Вот бы денег молодым семьям выделили. А еще лучше квартиры... а старым семьям ничего не надо. Мы в браке 22 года. Мат капитал не поучали. Квартиры купили сами, деньги заработали сами. С какого перепугу молодым семьям помогать? Семья должна создаваться по любви. И дети должны рождаться по любви. А не ради господдержки

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Гость

08:18:48 23-11-2023

А фамилию семьи уже озвучили?

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Гость

09:57:32 23-11-2023

Гость (08:18:48 23-11-2023) А фамилию семьи уже озвучили?... ротенберги

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Гость

08:41:51 23-11-2023

У самого-то где семья?

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гость

08:47:37 23-11-2023

Таджико-узбекской?

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Гость

08:54:28 23-11-2023

Президент посвящает год той или иной теме с 2007 года ------ Ну и затейник наш Президент)))

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Гость

09:02:01 23-11-2023

Достаточно посмотреть, кого они предлагают в качестве образца для подражания с этими своими "традиционными ценностями". Бездетная пара лгуна и шантажистки, под старость лет отправившихся по разным монастырям грехи замаливать. Лучше-то ничего не нашлось?

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Гость

09:12:46 23-11-2023

Гость (09:02:01 23-11-2023) Достаточно посмотреть, кого они предлагают в качестве образц... Это вы кого имеете в виду?

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Гость

09:13:03 23-11-2023

"Решение приняли для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей" - а почему 23 года не принимали? Россия - второе место в Европе по разводам.

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Гость

09:26:21 23-11-2023

Председателем оргкомитета президент назначил Голикову... вот где атас (

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Гость

10:13:54 23-11-2023

неплохо бы сначала сказал что он понимает под этим. А то при традиционной семьи до 1917 года прав у женщин было не больше чем у современных собак. Странно поддерживать того кто не может четко сформулировать про что говорит. Опять какие то мифические цели, смысл которых никто не понимает.

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Гость

13:05:39 23-11-2023

Семья для мафии на первом месте

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