Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Решение приняли для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей
22 ноября 2023, 21:16, ИА Амител
Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Решение приняли для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству поручили к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий.
Председателем оргкомитета Путин назначил вице-премьера Татьяну Голикову. Власти регионов будут содействовать кабмину.
Напомним, что сейчас в России продолжается Год педагога и наставника. Президент посвящает год той или иной теме с 2007 года.
21:41:21 22-11-2023
В прошлый раз когда он объявил год семьи. Он развелся !
07:11:54 23-11-2023
Гость (21:41:21 22-11-2023) В прошлый раз когда он объявил год семьи. Он развелся !... Тоже сразу вспомнил. Ну так совпало. Но осадок остался
07:13:07 23-11-2023
Вот бы денег молодым семьям выделили. А еще лучше квартиры
07:29:27 23-11-2023
Гость (07:13:07 23-11-2023) Вот бы денег молодым семьям выделили. А еще лучше квартиры... А иолодым семьям останется только трахаться и всё
09:12:12 23-11-2023
Гость (07:13:07 23-11-2023) Вот бы денег молодым семьям выделили. А еще лучше квартиры... а старым семьям ничего не надо. Мы в браке 22 года. Мат капитал не поучали. Квартиры купили сами, деньги заработали сами. С какого перепугу молодым семьям помогать? Семья должна создаваться по любви. И дети должны рождаться по любви. А не ради господдержки
08:18:48 23-11-2023
А фамилию семьи уже озвучили?
09:57:32 23-11-2023
Гость (08:18:48 23-11-2023) А фамилию семьи уже озвучили?... ротенберги
08:41:51 23-11-2023
У самого-то где семья?
08:47:37 23-11-2023
Таджико-узбекской?
08:54:28 23-11-2023
Президент посвящает год той или иной теме с 2007 года ------ Ну и затейник наш Президент)))
09:02:01 23-11-2023
Достаточно посмотреть, кого они предлагают в качестве образца для подражания с этими своими "традиционными ценностями". Бездетная пара лгуна и шантажистки, под старость лет отправившихся по разным монастырям грехи замаливать. Лучше-то ничего не нашлось?
09:12:46 23-11-2023
Гость (09:02:01 23-11-2023) Достаточно посмотреть, кого они предлагают в качестве образц... Это вы кого имеете в виду?
09:13:03 23-11-2023
"Решение приняли для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей" - а почему 23 года не принимали? Россия - второе место в Европе по разводам.
09:26:21 23-11-2023
Председателем оргкомитета президент назначил Голикову... вот где атас (
10:13:54 23-11-2023
неплохо бы сначала сказал что он понимает под этим. А то при традиционной семьи до 1917 года прав у женщин было не больше чем у современных собак. Странно поддерживать того кто не может четко сформулировать про что говорит. Опять какие то мифические цели, смысл которых никто не понимает.
13:05:39 23-11-2023
Семья для мафии на первом месте