Большая учительская неделя стартовала в Алтайском крае

Она включает культурные, спортивные и образовательные мероприятия

04 октября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото предоставлено Министерством образования и науки Алтайского края

С 2 по 8 октября 2023 года в Год педагога и наставника в регионах России во второй раз состоится "Большая учительская неделя". Ее задача – создать ежегодную традицию, приуроченную к празднованию Дня учителя и объединяющую в себе представителей самой нужной и уважаемой профессии в России – педагогов.

В Алтайском крае учительская неделя начнется чуть раньше. Более тысячи студентов примут участие в фестивале "Безграничные СПОсобности", приуроченном ко Дню среднего профессионального образования. Так, 29 сентября в Международном колледже сыроделия и профессиональных технологий пройдет кейс-чемпионат по разработке студенческими командами предложений по развитию молодежных местных сообществ и инициатив на территории края и формированию региональной Ассоциации СПО. А в субботу, 30 сентября, фестиваль продолжится в барнаульском парке "Изумрудный" культурно-спортивной программой. Эти мероприятия должны привлечь внимание молодежи к рабочим профессиям и специальностям, повысить их престиж.

3 октября в эфире телеканала "Катунь 24" покажут новый выпуск программы "Классные перемены" о педагогических парах. Повторный выпуск этой программы выйдет 7 октября.

Ключевым событием станет торжественное празднование Дня учителя. Оно состоится 5 октября в концертном зале "Сибирь". В программе мероприятия – концерт, поздравления, награждение лучших педагогических работников, руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Также наградят победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования за достижения в педагогической деятельности в 2023 году. Кроме этого, молодые педагоги по традиции произнесут слова профессиональной клятвы.

6 октября пройдет региональная интенсив-сессия. Члены Ассоциации молодых учителей "Педагогическая инициатива" совместно с Алтайским институтом развития образования им. А.М. Топорова проведут рабочую встречу для молодых учителей по проектированию образовательных событий, которые завершат Год педагога и наставника: очный этап конкурса "Молодой педагог + наставник", педагогические игры и другие.

За счет мероприятий национального проекта "Образование" обеспечивается профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров. На Большой учительской неделе в сквере Алтайского института развития образования им. А.М. Топорова традиционно обновят Доску почета "Педагогическая слава Алтая", занеся на нее имена и портреты 17 педагогов, победивших в этом году в краевых конкурсах профессионального мастерства.

Помимо этого, тематические мероприятия в рамках Большой учительской недели пройдут в школах, организациях СПО и вузах региона.