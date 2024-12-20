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Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества

Президент отметил, что это дань уважения всем, кто защищал Родину

20 декабря 2024, 22:35, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Об этом сообщает РБК.

По мнению президента, необходимо отдать дань уважения участникам СВО и предкам, сражавшимся за Родину в разные исторические эпохи.

"Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм", – отметил Путин.

Напомним, что 2024-й в России стал Годом семьи, и был направлен на продвижение государственной политики в области защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.

Владимир Путин Россия инициативы

Комментарии 2

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Гость

04:23:08 21-12-2024

Что, опять ?

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Гость

17:41:39 22-12-2024

очень правильно. Нужно поддерживать всей страной семьи, ребятишек этих мужественных мужчин.

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