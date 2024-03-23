Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по жертвам теракта в "Крокусе"

Президент пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением

23 марта 2024, 19:43, ИА Амител

Владимир Путин / Кадр: "Россия 24"

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле". Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Глава государства назвал произошедшее в Подмосковье кровавым и варварским терактом и объявил 24 марта днем общенационального траура.

В ходе выступления Путин также поблагодарил врачей, сотрудников спецслужб и простых граждан за помощь пострадавшим и пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением.

Что важно знать

В день общенационального траура на всех государственных учреждениях приспускаются российские триколоры, а на древко крепится черная траурная лента. Также проводятся митинги и объявляется минута молчания.

Помимо этого, правила в законодательном порядке предусматривают запрет выхода рекламы на радио и телевидении. Также в этот день рекомендуется исключить из эфира развлекательные программы и убрать развлекательные мероприятия из репертуара учреждений культуры.