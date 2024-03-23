Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по жертвам теракта в "Крокусе"
Президент пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением
23 марта 2024, 19:43, ИА Амител
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в "Крокус Сити Холле". Трансляцию вел телеканал "Россия 24".
Глава государства назвал произошедшее в Подмосковье кровавым и варварским терактом и объявил 24 марта днем общенационального траура.
В ходе выступления Путин также поблагодарил врачей, сотрудников спецслужб и простых граждан за помощь пострадавшим и пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением.
Что важно знать
В день общенационального траура на всех государственных учреждениях приспускаются российские триколоры, а на древко крепится черная траурная лента. Также проводятся митинги и объявляется минута молчания.
Помимо этого, правила в законодательном порядке предусматривают запрет выхода рекламы на радио и телевидении. Также в этот день рекомендуется исключить из эфира развлекательные программы и убрать развлекательные мероприятия из репертуара учреждений культуры.
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