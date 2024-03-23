Барнаульские театры перенесли спектакли из-за теракта в "Крокусе"

Об изменении в расписании объявили три культурных учреждения

23 марта 2024, 17:41, ИА Амител

Баннер скорби у Молодежного театра Алтая / Фото: Минкульт Алтайского края

Несколько театров Барнаула перенесли спектакли из-за теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. По последним данным, в результате нападения погибли 115 человек.

Так, Алтайский государственный музыкальный театр перенес спектакли "Пиковая дама" и "Дочери Тевье", запланированные на 23 и 24 марта.

"Пиковая дама" переносится на 11 апреля 18:30. "Дочери Тевье" переносятся на 16 апреля 18:30", – подчеркнули в учреждении.

В театре драмы имени Шукшина также сообщили, что показы спектакля "Саша, привет!" перенесли с 23-24 марта на следующие выходные – 30 и 31 марта. В связи с переносом отменяются спектакли "Серебряное копытце", "Феномены" и "Ревизор", запланированные на эти даты.

Кроме того, об изменении расписания объявил и Молодежный театр Алтая: показы спектакля "Бременские музыканты", намеченные на 24 марта, будут перенесены. Новую дату назовут позднее.

Уже купленные билеты будут актуальны и в новые даты. При желании их можно сдать и получить свои деньги обратно.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил об отмене 23 марта развлекательных мероприятий из-за теракта.