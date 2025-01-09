Путин объявил благодарность жительнице Алтайского края

Депутата Мамонтовского районного Совета народных депутатов Кононову отметили за трудовые успехи

09 января 2025, 15:45, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh

Президент России Владимир Путин объявил благодарность депутату Мамонтовского районного Совета народных депутатов Нине Кононовой за достигнутые трудовые успехи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Кононова занимается депутатской деятельностью более 20 лет. Благодаря ее работе с обращениями жители сел Корчино и Ермачиха приняли участие в проекте поддержки местных инициатив. В 2022 году в данных селах в рамках проекта отремонтировали памятники воинам Великой Отечественной войны.

Депутат является председателем комиссии по вопросам местного самоуправления, правовой и социальной политики и регулярно проводит заседания, на которых разрабатывают и выносят на обсуждение инициативы. Лишь за три года на сессиях обсудили более 20 профильных вопросов и разработали 10 нормативных актов.

Отмечается, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко направит Кононовой поздравительную телеграмму.