Владимир Путин встретил Рождество и помолился вместе с участниками СВО
Глава государства отметил праздник в храме на Поклонной горе
07 января 2025, 09:50, ИА Амител
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Именно там в последние годы глава государства отмечает один из главных христианских праздников. Как сообщается на сайте Кремля, в этот раз Путин встретил Рождество вместе с участниками СВО и волонтерами.
Также после службы президент посетил храм Христа Спасителя, где патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине. На отдельных звеньях цепочек к крестам Владимир Путин попросил выгравировать для бойцов его инициалы.
"Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", – говорится в поздравительной речи президента на сайте Кремля.
12:25:57 07-01-2025
А есть ли бог?
18:58:12 07-01-2025
По какой же причине коммунист и, следовательно, атеист (хотя бы и бывший, однако с 16-летним стажем!) столь шибко "уверовал" в Бога? Некое "видение", что ли, было?
19:36:31 07-01-2025
История человечества всегда развивается по спирали. Первая спираль в виде трагедии, а вторая в виде фарса. Это не я придумал.
При коммунистах имена богов читали на Мавзолее в городе Москве: ЛЕНИН и СТАЛИН. В настоящее время мы будем читать имена богов на нательных крестиках: ХРИСТОС и ВВП.