Владимир Путин встретил Рождество и помолился вместе с участниками СВО

Глава государства отметил праздник в храме на Поклонной горе

07 января 2025, 09:50, ИА Амител

Рождественская молитва в Барнауле / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Именно там в последние годы глава государства отмечает один из главных христианских праздников. Как сообщается на сайте Кремля, в этот раз Путин встретил Рождество вместе с участниками СВО и волонтерами.

Также после службы президент посетил храм Христа Спасителя, где патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине. На отдельных звеньях цепочек к крестам Владимир Путин попросил выгравировать для бойцов его инициалы.