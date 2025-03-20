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Путин обязал покинуть Россию украинцев, незаконно находящихся в стране

Граждане Украины должны успеть урегулировать свое правовое положение до 10 сентября

20 марта 2025, 21:46, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся в РФ без законных оснований, должны до 10 сентября либо урегулировать свой статус, либо покинуть страну. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

"Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в РФ, обязаны самостоятельно выехать из РФ либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в РФ", – говорится в тексте указа.

Согласно документу, иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, обязаны пройти медицинское освидетельствование до 10 июня. В рамках процедуры необходимо сдать тесты на наркотики и ВИЧ-инфекцию.

При этом президент поручил МВД не применять меры за нарушения миграционного режима в отношении граждан Украины до 10 сентября, а Минздраву – организовать процесс медосвидетельствования.

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

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Владимир Путин Россия

Комментарии 4

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Гость

22:31:42 20-03-2025

А что не всех?

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Гость

23:05:59 20-03-2025

Вот, значит, как: до специального указа к гражданам Украины, находящимся в РФ без законных оснований, претензий не было!?

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Гость

08:21:36 21-03-2025

И тут хохлы каааак все послушались! Каааак ломанулись восвояси!
А азера и прочие чучмеки, те обиделись. Им не велели покидать расею.

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Гость

08:28:04 21-03-2025

несутся теряя тапки

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