Путин обязал покинуть Россию украинцев, незаконно находящихся в стране

Граждане Украины должны успеть урегулировать свое правовое положение до 10 сентября

20 марта 2025, 21:46, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся в РФ без законных оснований, должны до 10 сентября либо урегулировать свой статус, либо покинуть страну. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

"Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в РФ, обязаны самостоятельно выехать из РФ либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в РФ", – говорится в тексте указа.

Согласно документу, иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, обязаны пройти медицинское освидетельствование до 10 июня. В рамках процедуры необходимо сдать тесты на наркотики и ВИЧ-инфекцию.

При этом президент поручил МВД не применять меры за нарушения миграционного режима в отношении граждан Украины до 10 сентября, а Минздраву – организовать процесс медосвидетельствования.