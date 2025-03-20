Путин обязал покинуть Россию украинцев, незаконно находящихся в стране
Граждане Украины должны успеть урегулировать свое правовое положение до 10 сентября
20 марта 2025, 21:46, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся в РФ без законных оснований, должны до 10 сентября либо урегулировать свой статус, либо покинуть страну. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
"Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в РФ, обязаны самостоятельно выехать из РФ либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в РФ", – говорится в тексте указа.
Согласно документу, иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, обязаны пройти медицинское освидетельствование до 10 июня. В рамках процедуры необходимо сдать тесты на наркотики и ВИЧ-инфекцию.
При этом президент поручил МВД не применять меры за нарушения миграционного режима в отношении граждан Украины до 10 сентября, а Минздраву – организовать процесс медосвидетельствования.
22:31:42 20-03-2025
А что не всех?
23:05:59 20-03-2025
Вот, значит, как: до специального указа к гражданам Украины, находящимся в РФ без законных оснований, претензий не было!?
08:21:36 21-03-2025
И тут хохлы каааак все послушались! Каааак ломанулись восвояси!
А азера и прочие чучмеки, те обиделись. Им не велели покидать расею.
08:28:04 21-03-2025
несутся теряя тапки