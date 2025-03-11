В России хотят ввести фиксированную долю мигрантов

Депутаты предложили ввести в районах с большим количеством мигрантов квоту в 10% от общего числа жителей

11 марта 2025, 08:16, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили установить квоту на проживание мигрантов в районах, где их особенно много. Соответствующее обращение направлено в МВД России, сообщает РИА Новости.

По мнению депутатов, доля мигрантов не должна превышать 10% от общего числа жителей. По их словам, проживание большого числа мигрантов вблизи рабочих мест способствует росту конфликтов с местными жителями.

Парламентарии также отметили, что большое количество детей, не владеющих русским языком и при этом обучающихся в местных школах, может негативно сказываться на качестве образования всех учеников.

"Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович [Колокольцев], рассмотреть возможность принятия на федеральном уровне жестких мер для районов с чрезмерной концентрацией мигрантов, предусмотрев квоту в 10% от общего числа жителей", – говорится в обращении.

Также депутаты предложили ввести запрет на сдачу жилья иностранцам в районах, где доля мигрантов превышает установленный порог, с обязательными проверками и перераспределением в другие районы.