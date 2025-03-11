В России хотят ввести фиксированную долю мигрантов
Депутаты предложили ввести в районах с большим количеством мигрантов квоту в 10% от общего числа жителей
11 марта 2025, 08:16, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили установить квоту на проживание мигрантов в районах, где их особенно много. Соответствующее обращение направлено в МВД России, сообщает РИА Новости.
По мнению депутатов, доля мигрантов не должна превышать 10% от общего числа жителей. По их словам, проживание большого числа мигрантов вблизи рабочих мест способствует росту конфликтов с местными жителями.
Парламентарии также отметили, что большое количество детей, не владеющих русским языком и при этом обучающихся в местных школах, может негативно сказываться на качестве образования всех учеников.
"Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович [Колокольцев], рассмотреть возможность принятия на федеральном уровне жестких мер для районов с чрезмерной концентрацией мигрантов, предусмотрев квоту в 10% от общего числа жителей", – говорится в обращении.
Также депутаты предложили ввести запрет на сдачу жилья иностранцам в районах, где доля мигрантов превышает установленный порог, с обязательными проверками и перераспределением в другие районы.
"Такой подход поможет снизить межэтнические конфликты, улучшить общественную безопасность, повысить качество образования и создать более комфортные условия жизни для граждан", – убеждены авторы инициативы.
08:46:33 11-03-2025
Почему не 15 или 1%? Рыночная экономика не может вытянуть нашу экономику или наши экономисты с эффективным управлением? Если сами не справляемся, может ещё кого.. пригласить?
09:01:05 11-03-2025
В крае 2 000 000 человек живёт. 10% это 200 000 мигрантов. Сейчас меньше чем будет. Это же пол города Барнаула.
09:13:56 11-03-2025
10 % это очень много. Как считали? Из каких соображений?
10:03:05 11-03-2025
Гость (09:13:56 11-03-2025) 10 % это очень много. Как считали? Из каких соображений? ...
Ясно как - наглазок
11:33:36 11-03-2025
Гость (09:13:56 11-03-2025) 10 % это очень много. Как считали? Из каких соображений? ... Надеются приедут, оботрутся и заменят собой активно выбывающее местное население.
09:50:58 11-03-2025
В этом плане политика СССР была очень грамотная - все республики были "братскими" , но мы друг друга почти не видели. Жили в республиканских масштабах по принципу "где родился - там и пригодился". И экономика вполне даже справлялась. Что им дома то не живется, работать надо?
10:14:35 11-03-2025
Гость (09:50:58 11-03-2025) В этом плане политика СССР была очень грамотная - все респуб... Дома много хуже, вот и в поисках счастья..
10:15:30 11-03-2025
Гость (09:50:58 11-03-2025) В этом плане политика СССР была очень грамотная - все респуб...
Вы, видимо, что-то пропустили в жизни! Им хорошо живётся дома, но наши чиновники, лоббирующие интересы бизнеса, решили завозить централизованно мигрантов, заменив местное население на рынке рабочей силы, чтобы ещё меньше оплачивать за труд. Причём завозить планируют уже не из Средней Азии, где оплата труда на местном рынке сравнялась с нами и местами выше нашего, а из Мьянмы, Бангладеш, Индии и стран Африки. Наши чиновники расписались в своей возможности развивать страну путём технологического прогресса и пытаются теперь подменить развитие рабским трудом. И мы, местное население, оказались лишними в этой схеме. Как то так...
10:15:52 11-03-2025
Ну дошло же. Лет через 30
10:16:18 11-03-2025
В цирке попугай лучше многих басмачей по русски разговаривает, но в школу его не берут учиться.
Да и сколько встречал двоечников, прекрасно разговаривают по русски, многие даже по фене болтают. Но выше двух баллов им не удавалось подняться.
Что эти депутаты зацепились за знание русского языка этих пассажиров ?
10:31:37 11-03-2025
А они нам зачем?
Возить на работы вахтовым методом.
19:39:44 11-03-2025
а работать то кто будет, вот в чем соль. и потом надзор - хоть 1 участковые знает ЧТО у него на участке происходит, а? скока мигрантов, студентов и беременных, скока собак?? авот коли-бы знал, то и лучше всех жили бы