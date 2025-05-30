Путин одолжил вдове экс-премьера Японии свой "Аурус"
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Акиэ Абэ могла опоздать на постановку
30 мая 2025, 07:00, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ свой Aurus, чтобы она после встречи в Кремле успела на премьеру обновленного "Конька-горбунка" в Большой театр. Об этом сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Акиэ Абэ могла опоздать на постановку.
"Для того чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр", – сказал представитель Кремля.
Во время встречи с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Путин выразил благодарность за вклад ее супруга в укрепление российско-японских отношений.
07:55:00 30-05-2025
Клеит ?
08:06:50 30-05-2025
Почему вклад в укрепление. Насколько знаю, он клялся, что вернёт Курилы
09:34:05 30-05-2025
Мужской поступок....
09:54:48 30-05-2025
бенз списывать на представительские расходы?
11:04:02 30-05-2025
Понты дороже денег.
11:34:55 30-05-2025
Да могли бы и начало спектакля задержать на какое-то время...
12:26:58 30-05-2025
Там от Кремля до Большого театра совсем недалеко! Могла бы сама пешком добраться..
14:38:16 30-05-2025
Гость (12:26:58 30-05-2025) Там от Кремля до Большого театра совсем недалеко! Могла бы с... пусть хоть раз в жизни на нормальной машине прокатится.
12:28:57 30-05-2025
Абэ крутая. единоборствами владеет (такая палка длинная с секирой на конце), имеет вес в полит. кругах до сих пор, тк она знатного происхождения, а это в Японии американцам не удалось изжить, и они с ее покойным мужем ОЧЕНЬ дружили с нашим ВВ, были тогда теплейшие отношения и с Японией. Переводчик мне сказал, что она даже расплакалась, когда они встретились вчера с ВВ. Говорит что очень ждала встречи, рада видеть, и прочее такое, в рамках протокола, но очень душевное