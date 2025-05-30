Путин одолжил вдове экс-премьера Японии свой "Аурус"

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Акиэ Абэ могла опоздать на постановку

30 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – Акиэ Абэ свой Aurus, чтобы она после встречи в Кремле успела на премьеру обновленного "Конька-горбунка" в Большой театр. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Акиэ Абэ могла опоздать на постановку.

"Для того чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр", – сказал представитель Кремля.

Во время встречи с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Путин выразил благодарность за вклад ее супруга в укрепление российско-японских отношений.