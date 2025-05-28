При этом, по словам Лукашенко, весь белорусский картофель уже продали в РФ

28 мая 2025, 15:27, ИА Амител

Картофель / Фото: из архива amic.ru

В России и Белоруссии не хватает картофеля, заявил президент РФ Владимир Путин 27 мая в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", сообщается на сайте Кремля.

"Вчера встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе и агросектора, картошки-то не хватает у нас, оказывается", – отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что разговаривал на эту тему с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который ответил: "И у нас уже все продали в Россию".

Глава РФ отметил, что сажать картофель – это непростая работа.

"Кстати говоря, насчет картошки. В свое время я тоже с родителями – отец меня приобщал к этому делу. Непростая это работа, сажать эту картошку, потом полоть", – вспомнил Путин.

Ранее сообщалось, что в России исчерпаются запасы своего картофеля в начале 2025 года, поскольку был неурожай и аграрии сократили посевные площади. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что для удовлетворения спроса на внутреннем рынке картофеля необходимы поставки из дружественных стран.