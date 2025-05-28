Путин заявил, что в России не хватает картошки
При этом, по словам Лукашенко, весь белорусский картофель уже продали в РФ
28 мая 2025, 15:27, ИА Амител
В России и Белоруссии не хватает картофеля, заявил президент РФ Владимир Путин 27 мая в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", сообщается на сайте Кремля.
"Вчера встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе и агросектора, картошки-то не хватает у нас, оказывается", – отметил глава государства.
Он также подчеркнул, что разговаривал на эту тему с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который ответил: "И у нас уже все продали в Россию".
Глава РФ отметил, что сажать картофель – это непростая работа.
"Кстати говоря, насчет картошки. В свое время я тоже с родителями – отец меня приобщал к этому делу. Непростая это работа, сажать эту картошку, потом полоть", – вспомнил Путин.
Ранее сообщалось, что в России исчерпаются запасы своего картофеля в начале 2025 года, поскольку был неурожай и аграрии сократили посевные площади. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что для удовлетворения спроса на внутреннем рынке картофеля необходимы поставки из дружественных стран.
15:37:42 28-05-2025
Вот дожили, а?
Я вот например, без нее не могу.
01:11:58 30-05-2025
Гость (15:37:42 28-05-2025) Вот дожили, а?Я вот например, без нее не могу.... Цены бы снизили .на продукции Свои поля пустые сколько хочешь сей. В деревнях бы зарплаты подняли бы .Дай им Беларускую.😉Дачи пустые стоят
15:45:31 28-05-2025
Вообще то ещё осенью здесь писали , что картошки своей хватит до февраля. Вот открыли новость когда она закончилась.
15:45:59 28-05-2025
При Петре картошку в Россию завезли, при Владимире - вывезли...
😁
15:52:03 28-05-2025
картошка это западный продукт, не нужон он нам тут
16:05:27 28-05-2025
гость (15:52:03 28-05-2025) картошка это западный продукт, не нужон он нам тут ... Крахмал организму тоже нужен наравне с другими веществами.
16:09:20 28-05-2025
Гость (16:05:27 28-05-2025) Крахмал организму тоже нужен наравне с другими веществами. ... И самогон
17:45:32 28-05-2025
Гость (16:09:20 28-05-2025) И самогон... Но вначале картошка. 7
18:57:38 28-05-2025
гость (15:52:03 28-05-2025) картошка это западный продукт, не нужон он нам тут ... у некоторых это основной продукт питания, если что...Так что пишите и говорите за себя.
16:02:08 28-05-2025
Зато мифическое импортозамещение.
16:03:02 28-05-2025
Ни масла своего, ни картошки, и кучи всего.
16:06:08 28-05-2025
Не знаю кому не хватает... В погребе возле дома еще мешка 3 лежит. В погребе на саду еще мешка 4-5. До свежего урожая точно хватит. Самим выращивать надо, а не смотреть на белорусскую/египетскую и прочие импортные в магазинах.
16:11:57 28-05-2025
Гость (16:06:08 28-05-2025) Не знаю кому не хватает... В погребе возле дома еще мешка 3 ... Да-да, и мясо-молоко, и хлеб - всё самим надо делать.
16:17:11 28-05-2025
Гость (16:11:57 28-05-2025) Да-да, и мясо-молоко, и хлеб - всё самим надо делать. ... Не передергивайте так усиленно. Оторвете.
16:35:31 28-05-2025
Гость (16:17:11 28-05-2025) Не передергивайте так усиленно. Оторвете. ... Да если и оторву, пришивать самому придется - медицины-то тоже в России не хватает, даже больше, чем картошки.
17:32:12 28-05-2025
Гость (16:35:31 28-05-2025) Да если и оторву, пришивать самому придется - медицины-то то... Он сам пришьёт.
🤣
19:12:14 28-05-2025
Кхм... (17:32:12 28-05-2025) Он сам пришьёт.🤣... может местом промазать - на лоб попадёт
16:14:10 28-05-2025
Гость (16:06:08 28-05-2025) Не знаю кому не хватает... В погребе возле дома еще мешка 3 ... Вот и не уродилась в прошлом году. Вместо 90-100 ведер накопали 43 ведра, и это с 8 соток.
16:18:28 28-05-2025
Гость (16:14:10 28-05-2025) Вот и не уродилась в прошлом году. Вместо 90-100 ведер накоп... Нормально выросло. Ну м.б. немного меньше чем в 23 году. Но на год хватит. Без всякой экономии.
17:17:28 28-05-2025
Гость (16:14:10 28-05-2025) Вот и не уродилась в прошлом году. Вместо 90-100 ведер накоп... Не сади много. Я, с 300 кустов на полутора сотках, собрал 104 ведра картошки.
21:55:07 28-05-2025
Гость (17:17:28 28-05-2025) Не сади много. Я, с 300 кустов на полутора сотках, собрал 10... Урожай хороший, треть ведра с куста. Такая редкая посадка 1 м на 0,5 м добавляет урожая по сравнению с посадкой 0,5 м на 0,5 м?
16:08:05 28-05-2025
Надо чего-нибудь запретить! Чипсы, например. А на дранники наложить мараторий до нового урожая.
16:15:04 28-05-2025
Это всё опять из-за рекордного роста доходов, сами инфляцию разгоняем
16:33:48 28-05-2025
Люди не покупают картошку у садоводов, а покупают в М-Ра. Вот садоводы и садят картошку только для себя. А М-Ра выкатит вам цену за картошку как за масло.
17:58:28 28-05-2025
Гость (16:33:48 28-05-2025) Люди не покупают картошку у садоводов, а покупают в М-Ра. Во... С удовольствием бы покупал у садоводов. Но в "магазине" я гарантированно её куплю. А у садовода - не факт. Причём, не забывайте, у многих нет возможности хранить картофель мешками с осени. Вы готовы к тому, что к вам на квартиру будут ходить каждые пять минут покупатели за 2-3 кило картошки?
18:51:38 28-05-2025
Кхм... (17:58:28 28-05-2025) С удовольствием бы покупал у садоводов. Но в "магазине" я га... В 2022 году простоял 2 часа с 2 ведрами картошки возле М-Ра. Никто даже не спросил цену. У меня сейчас картофель закончился, китайскую покупать не буду. Перешел временно на крупы.
17:52:11 28-05-2025
Небольшие издержки рынка, на следующий год - завалят (как с гречкой), ценник только вряд ли вернётся..
18:52:16 28-05-2025
Кто сколько накопал нп о том разговор мы живем в городе и как культурные люди мы должны все продвкты покупать в магазинах и ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ.Втт о чем разговор.
19:25:41 28-05-2025
гость (18:52:16 28-05-2025) Кто сколько накопал нп о том разговор мы живем в городе и ка... Так покупайте. Вас кто то в наручниках на поле выращивать картошку тянет? Но только не кричите "ой картоха по 100 рублей за кг!!!" И если в магазинах закончится тоже не кричите.
20:10:39 28-05-2025
гость (18:52:16 28-05-2025) Кто сколько накопал нп о том разговор мы живем в городе и ка...
Вы культурные? Не смешите.
22:00:31 28-05-2025
Гость (20:10:39 28-05-2025) Вы культурные? Не смешите. ... Ну как же, когда кофий пьютЬ, небось мизинчик оттопыривают!!!
19:14:11 28-05-2025
АНО "Россия - страна возможностей". В России не хватает картошки. Может у Донни попросить?
09:09:00 29-05-2025
Гость (19:14:11 28-05-2025) АНО "Россия - страна возможностей". В России не хватает карт... они когдато колорадского жука завезли.
ещё ченить притасчют.
20:26:49 28-05-2025
Действующий министр сельского хозяйства картошкой обеспечен по потребности, Президент тоже. В России, с самым большим в мире полем на одного гражданина, нет не решенных вопросов с продуктами питания.
08:57:00 29-05-2025
Сделайте бензин и салярку по 200р. и остальное додушите налогами, поборами за сортиры, теплицы и т.п, и будет у Нас желание всем заниматься, да не забудьте оставить стабильной зарплату, хоть чтобы не забыли вкус хлеба.
12:41:23 29-05-2025
Только картофеля не хватает? Кто ему сказал?
23:06:35 29-05-2025
Президент заявил, что в России не
хватает картошки.
Было бы смешно, если бы не так грустно.
20:42:55 30-05-2025
Гость (15:37:42 28-05-2025) Вот дожили, а?Я вот например, без нее не могу.... Эффективные менеджеры в работе!
1. Яйца.
2. Картофель.