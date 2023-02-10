СМИ: В Кремле планируют провести митинг-концерт с участием Путина

Предполагается, что он может стать "продолжением" послания Федеральному собранию

10 февраля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: пресс-служба Кремля

22 февраля в Москве может состояться митинг-концерт. О планах Кремля рассказали источники РБК.

Предполагается, что мероприятие состоится в Лужниках, а участие в нём примет Владимир Путин. Концерт станет своеобразным "продолжением" послания Федеральному собранию.

Также рассматривается возможность организации нескольких площадок на военно-патриотическую тематику.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов ответил, что ему нечего сказать.