Путин: "Орешник" базируется на российских разработках, а не на советских
По словам президента, шансов сбить ракеты у систем ПВО нет
19 декабря 2024, 17:38, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил, что комплекс "Орешник" базируется уже на российских разработках, а не на советских, как говорили ряд западных спикеров. Об этом он заявил во время "Итогов года", которые транслирует РИА Новости.
Глава государства подчеркнул, что шансов сбить ракеты "Орешник" нет никаких. А также отметил, что противоракеты, которые, например, расположены в Польше, просто не достанут до комплекса, расположенного на удалении двух тысяч километров.
"Одна тысяча, полторы тысячи и больше – до 5,5 тысячи – дальность вот какая", – сказал президент.
Также Путин признался, что сам принимал окончательное решение насчет производства "Орешника".
20:36:45 19-12-2024
Сколько больных детей спасло бы бабло потраченное на эти понты?
15:22:27 20-12-2024
Гость (20:36:45 19-12-2024) Сколько больных детей спасло бы бабло потраченное на эти пон... Если нас всех накроют ,то и больных детей с нами,не думали об этом? Чтобы лечить больных людей и детей в том числе нужна сильная и свободная страна,а для этого нам приходится вооружаться . Вон как "цивилизованная Европа ",райский садик Борреля нас ненавидит,как им хочется ,чтобы не было России,нас не было...
07:43:20 20-12-2024
"комплекс "Орешник" базируется уже на российских разработках, а не на советских" - так же наверное как автомобиль "Москвич"? Шильдик переклеили? Из под каждого российского торчат уши либо советские, либо уже китайские. Пойте себе сладкие сказки. СССР был самодостаточен, и КНР есть самодостаточен, поэтому могли свои интересы озвучивать, по России делайте вводы сами, особенно в последнее время.
08:01:37 20-12-2024
сбить летающий ломик? а смысл?все равно до земли долетит.
17:31:30 20-12-2024
А российские разработки - они прям сами по себе возникли? Усилиями шойгу и сердюковых?