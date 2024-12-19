Путин: "Орешник" базируется на российских разработках, а не на советских

По словам президента, шансов сбить ракеты у систем ПВО нет

19 декабря 2024, 17:38, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что комплекс "Орешник" базируется уже на российских разработках, а не на советских, как говорили ряд западных спикеров. Об этом он заявил во время "Итогов года", которые транслирует РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что шансов сбить ракеты "Орешник" нет никаких. А также отметил, что противоракеты, которые, например, расположены в Польше, просто не достанут до комплекса, расположенного на удалении двух тысяч километров.

"Одна тысяча, полторы тысячи и больше – до 5,5 тысячи – дальность вот какая", – сказал президент.

Также Путин признался, что сам принимал окончательное решение насчет производства "Орешника".