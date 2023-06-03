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Путин открыт к контактам для достижения целей СВО иными путями, заявил Песков

Однако, по словам представителя Кремля, станы Запада такой возможности не дают

03 июня 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Владимир Путин остаётся открытым к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей СВО, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно", – сказал представитель Кремля.

Однако, по его словам, "страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент России не оставляют".

Ранее Песков заявил, что вовлечённость Запада в украинский конфликт растёт с каждым днём. Он отмечал, что это может растянуть СВО во времени, но это "не может изменить ситуацию коренным образом" – да и "вообще не может" её изменить.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и вовсе до этого допускал, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, периодически приостанавливаясь перемириями.

Комментарии 6

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Гость

00:49:47 04-06-2023

Поздно пить боржоми ...

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Гость

05:53:41 04-06-2023

А цель-демилитаризация и денацификация?Хорошо продвинулись...

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Гость

07:51:29 04-06-2023

"Какие у нас были цели? Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей ЛДНР, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результата? Ни по одному" - Константин Затулин на заседании Госдумы

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пессимист

13:08:57 04-06-2023

Взад пятки?

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Гость

13:29:22 04-06-2023

Читал откровения американского отставного полковника. Он написал книгу о том как в Пентагоне сдали управление роботу или пытались сдать а робот этот (система искуственного интеллекта) на учениях на полигоне оценив действия какого то командира отправил дрон его ликвидировать чтобы приказов некоректных не отдавал. Для робота этого люди были -мусор. Судя по этим мемуарам на украине воюет со стороны пентагона робот. Командует. Естественно он в *** видел все переговоры

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Гость

07:45:13 05-06-2023

Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению и Путин открыт к контактам для достижения целей СВО иными путями. Может это связано?

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