Путин открыт к контактам для достижения целей СВО иными путями, заявил Песков

Однако, по словам представителя Кремля, станы Запада такой возможности не дают

03 июня 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Владимир Путин остаётся открытым к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей СВО, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно", – сказал представитель Кремля.

Однако, по его словам, "страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент России не оставляют".

Ранее Песков заявил, что вовлечённость Запада в украинский конфликт растёт с каждым днём. Он отмечал, что это может растянуть СВО во времени, но это "не может изменить ситуацию коренным образом" – да и "вообще не может" её изменить.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и вовсе до этого допускал, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, периодически приостанавливаясь перемириями.