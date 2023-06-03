Путин открыт к контактам для достижения целей СВО иными путями, заявил Песков
Однако, по словам представителя Кремля, станы Запада такой возможности не дают
03 июня 2023, 22:45, ИА Амител
Владимир Путин остаётся открытым к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей СВО, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
"Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно", – сказал представитель Кремля.
Однако, по его словам, "страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент России не оставляют".
Ранее Песков заявил, что вовлечённость Запада в украинский конфликт растёт с каждым днём. Он отмечал, что это может растянуть СВО во времени, но это "не может изменить ситуацию коренным образом" – да и "вообще не может" её изменить.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и вовсе до этого допускал, что конфликт на Украине может растянуться на десятилетия, периодически приостанавливаясь перемириями.
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