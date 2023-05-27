Вовлечённость Запада в конфликт на Украине растёт с каждым днём, заявил Песков
Но это не может изменить ситуацию коренным образом, отметил пресс-секретарь Владимира Путина
27 мая 2023, 22:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Запад с каждым днём всё больше вовлекается в украинский конфликт, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, это может растянуть конфликт во времени, но это "не может изменить ситуацию коренным образом" – да и "вообще не может" её изменить.
Представитель Кремля при этом отметил, что Россия и дальше будет проводить СВО.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт может затянуться на десятилетия. При этом столкновения будут приостанавливаться перемириями, предположил экс-президент.
07:46:45 28-05-2023
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08:14:45 28-05-2023
Странное дело. Оказывается, если гопнику не насовать в рыло, а подставить ..опу, то гопника это никак не остановит, а только раззадорит!