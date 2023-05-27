Вовлечённость Запада в конфликт на Украине растёт с каждым днём, заявил Песков

Но это не может изменить ситуацию коренным образом, отметил пресс-секретарь Владимира Путина

27 мая 2023, 22:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Запад с каждым днём всё больше вовлекается в украинский конфликт, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, это может растянуть конфликт во времени, но это "не может изменить ситуацию коренным образом" – да и "вообще не может" её изменить.

Представитель Кремля при этом отметил, что Россия и дальше будет проводить СВО.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт может затянуться на десятилетия. При этом столкновения будут приостанавливаться перемириями, предположил экс-президент.